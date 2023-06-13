انت الان تتابع خبر عاجل: السعودية تصدر قرار صادم لجميع الوافدين العاملين في هذه المهن الشهيرة .. توطين شامل وترحيل جميع العاملين بدءا من اليوم (اسماء المهن) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزارة الموارد البشرية السعودية، اعلنت عن قرار صادم ببدء سريان قرار توطين "منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية" حيث ان المرحلة الأولى سوف تكون لأجل توطين الفحص الفني الدوري في كافة مناطق المملكة.

ويأتي ذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية بدءا من 23 / 11 / 1444هـ الموافق 12 / 06 / 2023م، عقي انتهاء فترة السماح المحددة

حيث ان ذلك يأتي استمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

ويتضمن توطين منافذ البيع بنسبة 70% في الأنشطة التالية: «منافذ بيع معدات الأمن والسلامة»، و«منافذ بيع المصاعد والسلالم والسيور»، و«منافذ بيع العشب الصناعي وحمامات السباحة»، و«منافذ بيع معدات تنقية المياه وأجهزة الملاحة»، و«منافذ بيع معدات التموين والعربات الكهربائية»، إضافة إلى «منافذ بيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات»، و«منافذ بيع معدات وأدوات التغليف»، حيث ستكون أبرز المهن في هذه الأنشطة: (مدير فرع، ومشرف، وأمين صندوق، ومحاسب زبائن، وخدمة العملاء), لتوفير أكثر من 12 ألف فرصة وظيفة للمواطنين والمواطنات.

فيما تعاونت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في توطين «منافذ الخدمة في الفحص الفني الدوري للمركبات» والذي يتضمن على مرحلتين، المرحلة الأولى بنسبة 50%، والمرحلة الثانية بنسبة 100% حيث ستكون أبرز المهن الموطنة هي: (مدير موقع، ومساعد مدير، ومدير جودة، ومشرف مالي، ومشرف موقع، ورئيس مسار، وفني فحص، ومساعد فني فحص، وفني صيانة، وفني استعلامات، ومدخل بيانات)، لتوفير أكثر من 5000 فرصة وظيفية للمواطنين.