انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تنشر تنبيه هام لكل أولياء أمور الطلاب في جميع مدارس المملكة !! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن مواعيد تسجيل الطلاب في مدارس تحفيظ القران عبر نظام نور الالكتروني كما حددت مواعيد اغلاق التسجيل وهذا ما سنتطرق إليه في الفقرات الآتية بالإضافة لكيفية التسجيل في نور.

قالت الوزارة بأنه سيتم قبول حوالي 23 ألف طالب وطالبة في مدارس تحفيظ القران الكريم وذلك في المواعيد الأمنية :-

يبدأ التسجيل من يوم الأحد 22 ذو القعدة 1444 ھ الموافق 11 يونيو 2023.

ينتهي التسجيل يوم الخميس 4 ذو الحجة 1444 ھ الموافق 22 يونيو 2023 م.

طريقة التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن نظام نور

قامت وزارة التعليم السعودية بالكشف عن إجراء تسجيل الأبناء في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، سواء في مرحلة رياض الأطفال أو في المرحلة الابتدائية، وأوضحت الوزارة أن التسجيل سيكون عن طريق نظام نور الإلكترونية، ويجب اتباع عدد من الخطوات المحددة.

ينبغي في البداية الدخول إلى منصة نور.

يقوم المستخدم بعدها بالضغط على خيار “تسجيل ولي الأمر” ثم يقوم بإدخال اسمه وكلمة المرور للدخول إلى حسابه.

يبدأ المستخدم بعد ذلك عملية تسجيل طالب جديد من خلال النقر على أيقونة خاصة بهذا الغرض، ويتعين عليه إدخال كافة البيانات المطلوبة بصورة صحيحة ودقيقة، كما يجب إدخال تفاصيل مثل تاريخ الميلاد ورقم الإقامة ورقم الهوية الشخصية.

يقوم المستخدم في الخطوة التالية بشرح العلاقة القرابة التي تجمعه بالطالب الذي يرغب في التسجيل في المدرسة.

بعد ذلك إختيار المرحلة الدراسية المطلوبة وفصله الدراسي وبعد ذلك ينقر على زر “التالي”.

إدخال معلومات الطالب في النظام باللغة العربية والإنجليزية.

ثم يقوم المستخدم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام التي تفرضها المنصة، مع الإبقاء على سلامة جميع البيانات والمعلومات التي قدمها. في النهاية، يقوم بالنقر على زر التسجيل.