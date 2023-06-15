انت الان تتابع خبر السعودية تزف بشرى كبرى لجميع الوافدين وتعلن عن تأشيرة جديدة وفورية بـ 300 ريال فقط .. هل يمكن العمل عبرها؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المملكة العربية السعودية اعلنت عن توفر تأشيرة جديدة بشروط وذلك عبر نظام التأشيرة الإلكترونية، حيث تمكن الزوار من الحصول على تأشيرة دخول صالحة لمدة عام واحد للبلد.

حيث ان الإقامة تستمر لمدة 90 يومًا كحد أقصى في فترة صلاحيتها، وتستخدم في السياحة والعمرة فقط، باستثناء الحج والمجالات الأخرى مثل الدراسة.

وتستغرق إجراءات إصدار التأشيرة مده يوم أو يومين، وإليكم في السطور التالية رسوم اصدار التأشيرة السياحية للمملكة السعودية.

ولكي تتمكن من الحصول على التأشيرة السياحية الخاصة بالمملكة العربية السعودية للمجموعة أ، ينبغي توافر الشروط الآتية:

يجب أن يكون الحد الأدنى لسن مقدم الطلب هو 18 عامًا، أما من هم دون السن القانوني فيجب أن يكون الواصي عنهم فوق عمر الـ18 عام.

وتبلغ رسوم الإقامة الإضافية 100 ريال اليوم.

شرط أن تكون صلاحية جواز السفر لمدة 6 أشهر على الأقل عند الدخول إلى المملكة.

وفي حال رفض الطلب فالرسوم غير قابلة للاسترداد.

شروط تأشيرة مجموعة ب وتمثلت شروط الحصول على التأشيرة القنصلية مجموعة ب، في النقاط التالية:

ضرورة أن يكون جواز السفر ساريا لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الدخول المملكة، وذلك عند التقدم للحصول على التأشيرة.

مع العلم أن الرسوم المدفوعة لا تسترد في حال تم رفض الطلب.

مع ضرورة توفير هذه المستندات (إثبات حجز مكان إقامة، تذكرة ذهاب وعودة، بيانات شخصية كاملة وعنوان المنزل، إثبات عمل، القدرة المالية أي كشف حساب بنكي، خط سير الرحلة الجوية). و

تبلغ رسوم الإقامة الإضافية 100 ريال يومياً.

أعمار المتقدمين للحصول على التأشيرة لا تقل عن 18 عام، ومن هم دون هذا السن يجب أن يكون الواصي عليهم يبلغ من العمر 18 عاما فأعلى.

سعر التأشيرة السياحية للسعودية 2023 وجاء سعر التأشيرة السياحية للسعودية لعام 2023 كالآتي:

قيمة التاشيرة 300 ريال سعودي.

قيمة التأمين الطبي الجديد الشامل على مخاطر فيروس كورونا 180 ريال سعودي.

وعلى حسب نوع التأشيرة تمتد صلاحيتها، فتوجد تأشيرة دخول لمرة واحدة صلاحيتها ثلاثة أشهر مدة إقامتها شهر واحد، وتأشيرة دخول متعدد صلاحيتها سنة واحدة من تاريخ إصدارها مدة إقامتها 3 أشهر.