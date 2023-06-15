انت الان تتابع خبر. عاجل: وزارة التعليم السعودية تحذر وتتوعد جميع الطلاب بالرسوب الذين لم يتجاوزوا هذا الأمر بعد .. تفاصيل هامة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزارة التربية والتعليم السعودية اعلنت عن درجة الرسوب في الابتدائي فقد جاء هذا كرد على استفسارات أولياء أمور الطلاب ووضحت الدرجات الدنيا للرسوب كذلك درجات النجاح، والنسب المئوية التي يجب على الطلاب تحقيقها في كل فصل دراسي للانتقال إلى السنة الدراسية التي تليه

وسوف نوضح لكم في سطور هذه المقالة بالتفصيل معايير نسب النجاح والرسوب بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن النتائج عبر موقع نظام نور الالكتروني.

درجة الرسوب في الابتدائي

أقرت وزارة التعليم درجة النجاح ودرجة الرسوب لكل فصل دراسي، وذلك بالنسبة للمواد ذات الامتحانات التحريرية درجة الرسوب هي حصول الطالب على أقل من 50 درجة من مجموع مائة درجة لجميع المواد، بحيث يمكن للطالب تخطي المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الإعدادية، وفيما يلي سنشرح معايير النجاح لطلاب المرحلة الابتدائية وفق القيم النسبية التالية، وتعتبر هذه النسب من أقل الدرجات التي يحصل عليها الطالب لتحقيق الحد الأدنى من النجاح ، ويجب ألا تقل عن هذه النسب حتى لا يرسب.

25٪ للفصل الدراسي الأول (ما يعادل 25 ساعة معتمدة).

35٪ للفصل الدراسي الثاني (ما يعادل 35 ساعة معتمدة).

40٪ للفصل الثالث أي ما يعادل 40 درجة.

أما معايير درجات النجاح موضحة كالتالي:

40٪ درجة الاختبار التحريري النهائي.

60٪ درجات أعمال السنة.

50٪ الامتحان النهائي حيث يجب أن يجتاز الطالب هذه النسبة من التقدير العام.