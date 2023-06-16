انت الان تتابع خبر ارتفاع جنوني وغير مسبوق لأسعار المواشي في السعودية بعد هذا الأمر المفاجئ .. لن تصدق الأسعار التي وصلت لها سعر الماشية اليوم! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تداولو مقطع فيديو لخبير في سوق الماشية، والذي بشر فيه بهبوط غير مسبوق لأسعار الأغنام، والذي لن يتجاوز 1200 ريالات وفق توقعاته للسوق.

انخفاض أسعار سوق الماشية:

وفي مقطع الفيديو الذي تم تداوله على حساب فالح بن صقر على منصة تويتر .. قال خبير سوق الماشية : ” أنا أنقل لكم الحقائق، لا تصدقوا من يزيد في الأسعار والتي تصل لـ 1700 ريال”، بحسب قوله.

وأكد أنها لن تتجاوز 1200 ريال ومن يطلب أكثر يجب تركه، منوها أن سوق الماشية في انحدار.

وعلق أحد رواد تويتر على مقطع الفيديو بالقول :” وشهد شاهد من أهلها.. خبير سوق الماشية يقسم بالله قسما عظيما بأن سوق الماشية في انحدار عمودي قوي وأن المسألة مسألة أيام وأطلق ضحية سعرها 1200 ريال إذا المواطن على عجل”.

وعلق آخر :” نزول أسعار الأغنام في صالح الجميع أصحاب الحلال والمستهلكين.. لكن من يفهم الشريطية الذين تلاعبوا بالأسعار وأوصلوها إلى هذه الأرقام الفلكية.. معقول ضحية بمبلغ ٣ آلاف ريال وتصل 4 آلاف ريال .. شيء فظيع”.

سبب تراجع الأسعار

وقبل أيام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أيضا نشره المواطن عبدالقادر آل معيلي، من قلب سوق الأغنام، يقول إن السوق يشهد انهيارًا في الأسعار.

وعلق “آل معيلي” على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالقول :” لليوم الثاني على التوالي انهيار أسعار الأغنام”.

وأرجع السبب في ذلك إلى :” ربما بسبب الحلال المستورد أو رخص الأعلاف أو كثرة العرض فاقت الطلب اليوم هذه طليان واغلبها يضحي”.

وأضاف معلقًا على الفيديو :” اليوم في السوق المركزي بمحافظة جدة وهو تصويري”.