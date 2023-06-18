انت الان تتابع خبر عاجل: التعليم السعودي يصدر تعديل جديد في التقويم الدراسي الجديد 1445 .. مفاجأة بشأن الفصل الدراسي الثالث والدراسة في رمضان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مجلس الوزارة اصدر اعلان بعد تعاونه مع وزارة التعليم السعودية عن خطة التقويم الدراسي للعام الجديد 1445، حيث من المعتاد أن يتم الإعلان عن خطة التقويم الدراسي للسنة الدراسية في هذا التوقيت من كل سنة مع نهاية الفصل الدراسي الثالث.

وبعد تداول الكثير من الأخبار هن خطة التقويم الدراسي اجتمع مجلس الوزراء ووزارة التعليم السعودية بالكشف عن بعض الإجراءات ابرزها عدم صحة الغاء الفصل الدراسي الثالث وأكدوا على أن العام الدراسي سوف يتكون من 3 فصول دراسية ولا نية لإلغاء الفصل الدراسي الثالث.

كما من المقرر أن يتم زيادة عدد أيام الإجازة في شهر رمضان المبارك للتخفيف على الطلاب من جهد الصيام والدراسة.

خطة التقويم الدراسي 1445 الجديد

اجتمع مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية بوضع بعض التعديلات الجديدة بشأن العام الدراسي الجديد وأهم هذه القرارات الآتي:

زيادة مدة الإجازة الصيفية للطلاب والطالبات.

تخفيض عدد أيام الدراسة في رمضان للطلاب وذلك لتخفيف العبء على الطلاب من الجمع بين الدراسة والصيام.

وجود إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث 1445

هناك الكثير من أولياء الأمور والطلاب الذين يطالبون بإلغاء الفصل الدراسي الثالث واقتصار مدة الدراسة على فصلين دراسيين فقط، لذلك في الفترة الأخيرة تم تداول الكثير من الأخبار بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثالث، لكن الوزارة أكدت على أنه لا صحة لما يتم تداوله، ومن المقرر أن يتكون العام الدراسي الجديد لعام 1445 على 3 فصول دراسية مثل الأعوام السابقة.

التقويم الدراسي الجديد 1445

قامت وزارة التعليم السعودية بالكشف عن الخطة الزمنية العام الدراسي الجديد 1445، ومن المقرر أن يكون على النحو التالي:

من المقرر أن يتم البدء الفصل الدراسي الأول للطلاب من يوم الأحد 4 صفر 1445 ھ الموافق 20 أغسطس 2023 م.

تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول نهاية دوام يوم الخميس 2 جمادي الأول 1445 الموافق 16 نوفمبر 2023م.

من المقرر بدء الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 12 جمادي الأول 1445 الموافق 26 نوفمبر 2023 م.

بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني مع نهاية دوام يوم الخميس 12 شعبان 1445 الموافق 22 فبراير 2024 م.

بداية الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22 شعبان 1445 م الموافق 3 مارس 2023 م.

من المقرر بداية نهاية العام الدراسي مع نهاية دوام يوم الخميس 4 ذو الحجة 1445 ھ الموافق 10 يونيو 2024 م.