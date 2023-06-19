انت الان تتابع خبر هام: السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن زيادة جديدة بـ 50 ريال في أسعار اسطوانة الغاز والبنزين والديزل لهذا السبب المفاجئ .. إليكم الأسعار في آخر تحديث والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد قيام شركة أرامكو السعودية بتحديث أسعار البنزين ومشتقات البترول لشهر يونيو والني زادت قليلاً عن الأشهر الماضية، فان شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو اعلنت عن ارتفاع سعر تعبئة أسطوانة الغاز بالمملكة، وهذا الأمر الذي جعل المواطنين يسألون عن قيمة الزيادة وهل تخطت 50 ريال كما تداول الكثير في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

حيث اصدرت الشركة توضيح حقيقة ذلك معلنه عن الأسعار بعد التحديث فتابعونا للمزيد من التفاصيل.

ارتفاع بسيط بسعر البنزين بالمملكة لشهر يونيو

حدثت شركة أرامكو أسعار البنزين في يوم 10 من شهر يونيو الحالي وتم تطبيق الأسعار بالفعل بداية من اليوم الحادي عشر من الشهر ذاته نتيجة ارتفاع اسعار الوقود عالميا، وقد لاحظ وجود ارتفاع طفيف ببعض مشتقات البنزين، وجاءت الأسعار كما يلي:

استقر سعر لتر البنزين 91 كما هو بقيمة 2.18 ريال سعودي.

كما استقر أيضاً سعر لتر البنزين 95 نحو قيمة 2.33 ريال سعودي.

وصل سعر الديزل إلى 0.75 ريال للتر.

ثم وصل سعر لتر الكيروسين إلى 0.93 ريال.

أما سعر لتر غاز البترول المسال فبلغ قيمة 0.95 ريال.

رفع سعر تعبئة أسطوانة الغاز بالمملكة

كما أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن ارتفاع بسيط أيضاً بسعر تعبئة أسطوانة الغاز بالمملكة لتكون كما يلي:

بلغ سعر تعبئة الأسطوانة قيمة 19.85 ريال سعودي بدون مصاريف النقل وضريبة القيمة المضافة.

كما وصل السعر بأغلب المدن ما بين 20 وحتي 22 ريال سعودي.

أما سعر التعبئة للأسطوانة الكبيرة الحجم فبلغ قيمة 41 ريال سعودي.

بينما بلغ سعر التعبئة بعد إضافة الضريبة المضافة ومصاريف النقل في أغلب المدن قيمة 46 ريال سعودي.

حقيقة تخطي سعر تعبئة أسطوانة الغاز قيمة 50 ريال بالمملكة

نفت الشركة الأخبار المتداولة حول رفع سعر تعبئة الأسطوانة لتتخطي قيمة 50 ريال بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة ومصاريف النقا، وأعلنت أن الزيادة ريال أو أثنين كحد أقصي وما هو متداول من أخبار حول وصول السعر إلى 50 ريال فأكثر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

سعر بيع أسطوانات الغاز بالمملكة

أما عن سعر البيع للأسطوانات فجاءت كما يلي

بلغ سعر بيع أسطوانة الغاز الفارغة قيمة 155 ريال سعودي.

سعر بيع ألأسطوانة الفارغة بالمنظم بلغ قيمة 195 ريال سعودي.

بينما بلغ سعر بيع الأسطوانة المعبئة بالغاز ولكن بدون منظم قيمة 170 ريال سعودي.

كما وصل سعر ألأسطوانة الممتلئة بالغاز ومعها منظم قيمة 200 ريال سعودي.