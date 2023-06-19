انت الان تتابع خبر إلحق الفرصة واشتري أرخص عروض ذبائح العيد من بنده السعودية تبدا من هذا السعر الغير متوقع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اسواق بنده السعودية وفرت عروض خصم قوية على الذبائح بمناسبة إقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وتتواجد داخل العروض هذه الكثير من أنواع الأضاحي والتي ابرزها “خروف بربري أضحية، جمل كامل، عجل كامل، خروف نعيمي، تيس بربري وغيرها”، ومن هذه العروض مايلي:

تيس بربري أضحية “أقل وزن 12 كيلو جرام” بسعر 690 ريال سعودي.

خروف بربري أضحية “أقل وزن 10 كيلو جرام” بسعر 690 ريال سعودي.

خروف رفيدي أضحية “أقل وزن 11 كيلو جرام” بسعر 840 ريال سعودي.

خروف بلدي جيزاني أضحية “أقل وزن 11 كيلو جرام” بسعر 970 ريال سعودي.

خروف سواكني أضحية “أقل وزن 18 كيلو جرام” بسعر 1190 ريال سعودي.

خروف نعيمي أضحية “أقل وزن 23 كيلو جرام” بسعر 1980 ريال سعودي.

عجل كامل أضحية “من 150 إلى 200 كيلو جرام” بسعر 7490 ريال سعودي.

جمل كامل أضحية “من 150 إلى 200 كيلو جرام” بسعر 5990 ريال سعودي.

موعد وشروط استلام الأضحية داخل أسواق بنده

توفر أسواق بنده القدرة على استلام الأضاحي خلال أيام العيد الثلاثة، حيث تستطيع الحصول على الأضحية بعد الساعة السادسة مساءًا خلال أول يوم العيد، بينما تستطيع الحصول عليها بعد الساعة الثانية مساءًا خلال ثاني وثالث أيام العيد.

وهناك بعض الشروط لاستلام الأضاحي والتي تتمثل في عدم وجود أضحية حية، كما يلزم على العميل القيام بتقديم الإيصال المتعلق بالشراء خلال نفس اليوم الذي يقوم فيه باستلام الأضحية.