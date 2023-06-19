انت الان تتابع خبر عاجل: وزارة التعليم السعودية تُعلن عن زيادة الإجازة الصيفية لمدة أسبوع كامل لجميع هذه المدراس .. تعرف على السبب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت وزراة التعليم السعودية عن زيادة اسبوع إجازة لعدد من المدن فقط وذلك فعدد من الاسباب والتفاصيل التي سوف نعرضها لكم في السطور التالية

كم يوم إجازة بعد الاختبارات النهائية؟

يحصل الطلاب بمدارس التعليم العام داخل مكة المكرمة ومحافظة بحرة والجموم والكامل على أسبوعاً إضافياً بالإجازة الصيفية خلال هذا العام، وستكون المرة الأولى بتاريخ التعليم السعودي وذلك يرجع لموسم الحج، أي أن الإجازة بهذه المناطق 65 يوم، والعودة الأحد 4 صفر الموافق 20 أغسطس.

موعد ظهور النتائج

إن موعد ظهور النتائج بالسعودية يكون مرتبط بموعد انتهاء الاختبارات النهائية بالمنطقة أو المحافظة، إذ أن مكة وبحر والجموم نتائجهم تظهر اليوم الخامس عشر من شهر يونيو، أما بالنسبة لبقية الأماكن في السعودية فإن موعد ظهور نتائج بالنسبة إليهم في اليوم الأخير من الاختبارات، الذي يوافق 22 يونيو الرابع من شهر ذو الحجة.