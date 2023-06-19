انت الان تتابع خبر السعودية تصدر قرار صادم بحظر أسطوانات الغاز ابتداءً من الغد بجميع هذه المناطق .. والكشف عن السبب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية عن منع إدخال اسطوانات الغاز المسال بكافة اشكاله واحجامة إلى مخيمات الحجاج أو إلى مقرات الجهات الحكومية بالمشاعر المقدسة وسيتم العمل بالقرار ابتدأ من اليوم الاثنين الموافق 1 ذي الحجة.

وجاء قرار المنع للمحافظة على سلامة الحجاج وذلك في إطار منظومة الإجراءات الوقائية التي يفرضها الدفاع المدني للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج في المشاعر وخلال فترة وجود الحجاج بها حتى مغادرتهم، وذلك حفاظاً على سلامتهم، وأشار الدفاع المدني السعودي إلى أن تنفيذ القرار سيتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

كما نوهت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي إلى أنه ستتم مصادرة كل ما يُضبط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين، مبينة أن فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني ستتابع عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات.