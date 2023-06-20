انت الان تتابع خبر الأرصاد السعودية تصدر تحذير عالي الخطورة للمواطنين والمقيمين في هذه المناطق .. أمطار غزيرة وسيول جارفة وانعدام رؤية ستستمر لفترة طويلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المركز الوطني للأرصاد في السعودية كشف عن توقعاته اليوم عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – والذي توقع في تقريره فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

أمطار ورياح نشطة على 4 مناطق

وبين المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، وسوف تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح مترّبة ومغبّرة على الشرقية والرياض

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

عوالق ترابية على نجران

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.