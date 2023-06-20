انت الان تتابع خبر بأمر ملكي: السعودية تعلن بدء صرف الرواتب والمنح والضمان الاجتماعي في هذا الموعد الغير متوقع .. هل سيتم تأخيرها؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وسائل إعلام سعودية اكدت أن وزارة المالية ‫شرعت في إكمال جميع الإجراءات اللازمة لاجل تقديم صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر يونيو/حزيران الجاري كي يتم صرفها يوم الإثنين 26 يونيو/حزيران 2023 بدلاً من يوم الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023.

وذلك يأتي مراعاةً لأجل ضمان عدم تأخر صرف الرواتب نتيجة تزامن ذلك في يوم 27 ميلادي مع بدء توقف النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة لإجازة عيد الأضحى المبارك 2023 حيث تتجه الجهات المعنية لصرف الرواتب في يوم 26 من الشهر، الذي يتزامن مع آخر يوم عمل للنظام.

وأوضحت وزارة المالية أنه لتفادي وجود حالات إيقاف أو رفض للمسيرات يتعذر معالجتها خلال توقف أعمال نظام الحوالات (سريع)، نؤكد على أهمية مراجعة جميع البيانات المرسلة والتحقق من صحتها والتأكد من تحويل أوامر الدفع لحسابات الرواتب الصحيحة لدى البنك المركزي وكذلك دقة وسلامة بيانات المسيرات (اسم المستفيد، ورقم الآيبان، ورمز البنك).

يتم صرف الضمان في بداية كل شهر ميلادي على حسب ما قررته وزارة الموارد منذ اليوم الأول لصرف البرنامج، ولكن دفعة شهر يوليو سيتم صرفها في 26 من يونيو الجاري نظراً لأن يوم الصرف الأساسي يوافق إلى عطلة عيد الأضحى، ولذلك قررت الوزارة تقديم موعد الصرف، ليكون مع اخر يوم دوام لعمل البنوك الموجودة بالمملكة.