انت الأن تتابع خبر تحذير خطير من الأرصاد السعودية لمواطني مكة المكرمة وجوارها من هذه الظاهرة المخيفة والتي تبدأ من هذا الموعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المركز الوطني للأرصاد السعودية أصدر تنبيهاً اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على مكة المكرمة، والتي يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية ، تشمل تأثيراتها العاصمة المقدسة، وعرفات، ومزدلفة، ومشعر منى.

حتى الثامنة مساءً

ووضح المركز أن الحالة تبدأ – بمشيئة الله تعالى- من الساعة الثانية عشرة من مساء الغد حتى الساعة 8 مساءً.

أمطار الباحة

وكانت منطقة الباحة شَهِدَتْ هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى خفيفةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعديةٍ شَمِلَتْ مدينة الباحة، وعدداً من محافظاتها ، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ.

جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .

وكان المركز الوطني للأرصاد، قال إنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

درجات الحرارة في مكة والمشاعر المقدسة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45 درجة في مكة المكرمة و44 درجة في منى و43 في عرفات ومزدلفة.

وبين المركز أن درجات الحرارة الصغرى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، جاءت على النحو التالي:

وبين أن الحالة المتوقعة تكون مصحوبة للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، مع نسبة رطوبة معتدلة.

مشعر منى 29 درجة مئوية.

مكة وعرفة ومزدلفة 30 درجة مئوية.

استقرار حالة الطقس

كما بشر المركز، ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله باستقرار حالة الطقس والحرارة بالمشاعر المقدسة.

وتوقع محلل الطقس بمركز الأرصاد عقيل العقيل، استقرار حالة طقس خلال موسم الحج، مع استقرار درجات الحرارة التي تتراوح ما بين 43 إلى 45 درجة مئوية.

تلطيف أجواء المشاعر خاصة في عرفات

وأوضح أن الأجواء ستكون حارة بوجه عام على المشاعر المقدسة، لكن الحكومة وفرت مرشات المياه التي تقوم بتلطيف الأجواء خاصة في مشعر عرفات.