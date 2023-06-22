انت الأن تتابع خبر سلطنة عمان تفرض رسوم وشروط جديدة لا يمكن تجديد المركبات بدونها .. تعرف عليها لم يسبق لها مثيل والأن مع التفاصيل
رياض- احمد صلاح - يفترض على المواطن والمقيم في سلطنة عمان القيام بتَجديد ملكية المركبات التي يمتلكونها أو يعملون فيها، من أجل ضمان السير في المسار القانونيّ والآمن.
حيث أن الأمر مُرتبط بالمركبات والأمان على الطريق، ولهذافان تُتيح شرطة عمان تتيح خدمة تجديد المركبات مُقابل رسوم على خدمة التّجديد، وسوف نعرض لكم تفاصيل أكثر في هذا المقال.
اسعار تجديد المركبات:
|نوع المركبة المراد تجديدها
|سعر التجديد
|مركبة بسعة محرك تقل عن 1500سم3
|15 ريال عُمانيّ
|مركبة بسعة محرك تتراوح ما بين 1500 إلى 3000سم3
|20 ريال عُمانيّ
|مركبة بسعة محرك تتراوح ما بين 3000 إلى 4500 سم3
|30 ريال عُمانيّ
|مركبة بسعة محرك تزيد عن 1500سم3
|50 ريال عُمانيّ
|الجرار
|40 ريال عُمانيّ
|شاحنات دون 3أطنان
|يُحدد السّعر بناءً على سـعة المحرك وفـقاً للـبنود (1، 2، 3، 4)
|شاحنة من 3 أطنان إلى أقل من 5 أطنان
|120 ريال عُمانيّ
|شاحنة 5 أطنان فأكثر
|180 ريال عُمانيّ
|دراجة آلية
|10 ريال عُمانيّ
|نقل الركاب (سيارة الأجرة، النقل العام)
|1,500 ريال عُمانيّ
|رسوم أخرى (إسعاف، طرق، إصدار رخصة مركبة)
|3 ريال عُمانيّ عن كل مركبة
|رسوم الفحص الفني لجميع أنواع المركبات
|5 ريال عُمانيّ
طريقة تجديد ملكية السيارة أون لاين في سلطنة عمان
ان طريقة تَجديد المركبات في سلطنة عمان أون لاين من خلال اتباع التعليمات التاليّة:
- الانتقال مُباشرةً إلى الرابط الإلكترونيّ الخاصّ بشرطة عمان السلطانية “من هنا“.
- الضغط على تبويب (الخدمات).
- اختيار خدمات (المرور).
- الضغط على خدمة (تجديد سجل مركبة).
- إدراج كامل البيانات المطلوبة ممثلةً بكلّ من:
- اختبار رمز اللوحة.
- إدخال رقم المركبة.
- إدخال رقم الهوية.
- الضغط على أيقونة (استفسر).
شروط تجديد المركبات سلطنة عُمان
هنالك مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها عند الشّروع بتجديد المركبات في سلطنة عُمان، وهي كالتالي:
- توفر رخصة المركبة المراد تجديدها.
- توفير استمارة تجديد مركبة جديدة كاملة البيانات يُقدّمها صاحب العلاقة.
- ختم استمارة تجديد المركبة والتوقيع عليها من قبل الشركة إن كانت المركبة تابعة لشركة.
- مراعاة تأمين المركبات من المسؤولية المدنيّة.
- اجتياز المركبة المراد تجديد سجلها للفحص الفني عند إكمالها (10) سنوات .
- تقديم خطاب من وزارة التنمية لمركبات لذوي الاحتياجات الخاصة.
- حضور المالك شخصيًا لدى شرطة عُمان السلطانيّة أو حضور من ينوب عنه قانونيًا.