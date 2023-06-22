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سلطنة عمان تفرض رسوم وشروط جديدة لا يمكن تجديد المركبات بدونها .. تعرف عليها لم يسبق لها مثيل

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رياض- احمد صلاح - يفترض على المواطن والمقيم في سلطنة عمان القيام بتَجديد ملكية المركبات التي يمتلكونها أو يعملون فيها، من أجل ضمان السير في المسار القانونيّ والآمن.

حيث أن الأمر مُرتبط بالمركبات والأمان على الطريق، ولهذافان تُتيح شرطة عمان تتيح خدمة تجديد المركبات مُقابل رسوم على خدمة التّجديد، وسوف نعرض لكم تفاصيل أكثر في هذا المقال.

اسعار تجديد المركبات:

نوع المركبة المراد تجديدها سعر التجديد 
مركبة بسعة محرك تقل عن 1500سم3 15 ريال عُمانيّ
مركبة بسعة محرك تتراوح ما بين  1500 إلى 3000سم3 20 ريال عُمانيّ
مركبة بسعة محرك تتراوح ما بين 3000 إلى 4500 سم3 30 ريال عُمانيّ
مركبة بسعة محرك تزيد عن 1500سم3 50 ريال عُمانيّ
الجرار 40 ريال عُمانيّ
شاحنات دون 3أطنان يُحدد السّعر بناءً على سـعة المحرك وفـقاً للـبنود (1، 2، 3، 4)
شاحنة من 3 أطنان إلى أقل من 5 أطنان 120 ريال عُمانيّ
شاحنة 5 أطنان فأكثر 180 ريال عُمانيّ
دراجة آلية 10 ريال عُمانيّ
نقل الركاب (سيارة الأجرة، النقل العام) 1,500 ريال عُمانيّ
رسوم أخرى (إسعاف، طرق، إصدار رخصة مركبة) 3 ريال عُمانيّ عن كل مركبة
رسوم الفحص الفني لجميع أنواع المركبات 5 ريال عُمانيّ

طريقة تجديد ملكية السيارة أون لاين في سلطنة عمان

ان طريقة تَجديد المركبات في سلطنة عمان أون لاين من خلال اتباع التعليمات التاليّة:

  • الانتقال مُباشرةً إلى الرابط الإلكترونيّ الخاصّ بشرطة عمان السلطانية “من هنا“.
  • الضغط على تبويب (الخدمات).
  • اختيار خدمات (المرور).
  • الضغط على خدمة (تجديد سجل مركبة).
  • إدراج كامل البيانات المطلوبة ممثلةً بكلّ من:
  • اختبار رمز اللوحة.
  • إدخال رقم المركبة.
  • إدخال رقم الهوية.
  • الضغط على أيقونة (استفسر).

شروط تجديد المركبات سلطنة عُمان

هنالك مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها عند الشّروع بتجديد المركبات في سلطنة عُمان، وهي كالتالي:

  • توفر رخصة المركبة المراد تجديدها.
  • توفير استمارة تجديد مركبة جديدة كاملة البيانات يُقدّمها صاحب العلاقة.
  • ختم استمارة تجديد المركبة والتوقيع عليها من قبل الشركة إن كانت المركبة تابعة لشركة.
  • مراعاة تأمين المركبات من المسؤولية المدنيّة.
  • اجتياز المركبة  المراد تجديد سجلها للفحص الفني عند إكمالها (10) سنوات .
  • تقديم خطاب من وزارة التنمية لمركبات لذوي الاحتياجات الخاصة.
  • حضور المالك شخصيًا لدى شرطة عُمان السلطانيّة أو حضور من ينوب عنه قانونيًا.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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