انت الأن تتابع خبر المرور السعودي يبدء بشن حملة مصادرة عشرات السيارات بسبب هذا الخطأ والمخالفة التي يتساهل فيه معظم السائقون .. تعرف عليها قبل فوات الاوان والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الإدارة العامة للمرور في السعودية اعلنت قيامها بضبط 1361 مركبة مخالفة؛ وذلك لانها توقفت في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعت الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

حيث أن ذلك يأتي تنفيذًا للحملة الميدانية التي تعمل على ضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكر المرور عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أنَّ إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت 1361 مركبة قام أصحابها بالتوقف في أماكن الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن ذلك يأتي ضمن العمل الميداني الذي تقوم به إدارات المرور.