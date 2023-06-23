انت الأن تتابع خبر عاجل: أقوى ارتفاع جنوني لسعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي والدولار في تعاملات اليوم ... ويسجل هذا السعر الجديد لأول مرة منذ سنوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن ضعف الطلب على الدولار أدى في مصر اثناء الوقت الحالي إلى تكبد المضاربين بالسوق السوداء خسائر كبيرة.

ووضح أحد التجار ، ، أنه مع تراجع أو انهيار الطلب على الدولار، فقد شهدت أسعاره تراجعا في السوق الموازية من مستوى 40 جنيهاً من بداية الشهر الحالي إلى مستويات أقل من 37 جنيهاً، حيث وصلت في بعض الأيام إلى مستوى 34 جنيهاً، وهو ما تسبب في تكبد عدد كبير من التجار في خسائر عنيفة.

وأشار أن الطلب في الوقت الحالي على الريال السعودي بسبب قدوم موسم الحج واستمرار فتح الزيارات إلى السعودية، ما رفع الطلب على الريال السعودي الذي سجل ارتفاعات قياسية ليصل في بعض التعاملات إلى 12 جنيهاً، مقابل 8.25 جنيه في السوق الرسمية.