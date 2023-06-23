انت الأن تتابع خبر عاجل: السعودية تصدر قرار هام بحظر دخول السيارات إلى جميع هذه المناطق في المملكة .. والكشف عن السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت قناة الإخبارية السعودية في خبر عاجل لها، عن بدء السلطات الحكومية السعودية العمل بمنع دخول المركبات غير المصرحة إلى المشاعر المقدسة.

وفي قرار سابق لها، كشف مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور، اللواء سلمان الجميعي، عن صدور قرار بمنع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية بالحرم ليلة ختم القرآن الكريم في رمضان الماضي.

ونوه حينها أن أعداد الرحلات من المواقف إلى الحرم المكي ستكون في زيادة، لمواكبة أعداد المعتمرين، ولا سيما مع منع دخول المركبات المنطقة المركزية ليلة ختم القرآن الكريم، وأنه منذ بدء شهر رمضان إلى العشر الأواخر تجاوزت رحلات النقل العام 380 ألف رحلة.

وأكد “الجميعي” على السعي إلى تأصيل استخدام النقل العام على مستوى المملكة، ليكون لدى الجميع القناعة بذلك، سواء خلال موسم العمرة أو حتى في المدن الكبرى بالرياض وجدة.