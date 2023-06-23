انت الأن تتابع خبر الأرصاد السعودية تحذر وبشدة من حالة الجو في إجازة عيد الفطر المبارك .. وأمطار غزيرة وانعدام رؤية على هذه المناطق غدا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خبراء الطقس والأرصاد في السعودية كشفوا أن التوقعات تُشير إلى اشتداد المُرتفع الجوي شبه المداري في طبقات الجو العليا على أجواء السعودية قادم الأيام.

وبين الخبراء أن الكتل الحارة والجافة سوف تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة على اغلب المناطق كي تتجاوز معدلاتها المعتادة.

ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأيام القادمة

وحسب “طقس العرب”، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأيام القادمة وبخاصة على شرق ووسط وشمال المملكة.

ومن المتوقع أن تكون الحرارة في مُستويات أربعينية و تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في مُختلف المناطق.

تكاثر السُحب على المرتفعات

بينما تبقى الأجواء معتدلة نسبياً على المُرتفعات الجنوبية الغربية.

وتبقى الفرصة مُهيأة بعد الظهر لتكاثر السُحب على ارتفاعات مُختلفة وهطول أمطار مُتفرقة.

وتكون الحالة على أجزاء من مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة وجنوب منطقة مكة.

وقد يصحبها حدوث الرعد أحياناً و نشاط في الرياح السطحية.

نشاط رياح البوارح على المنطقة الشرقية

فيما يستمر نشاط رياح البوارح على المنطقة الشرقية و بخاصة المناطق الساحلية منها، وتؤدي إلى إثارة بعض الأتربة والغبار مع تدني في مدى الرؤية الأفقية.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على القطاع الغربي من المملكة وتشمل المدينة ومكة، بما فيها المشاعر المقدسة وجدة.