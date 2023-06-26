انت الأن تتابع خبر الأرصاد السعودية يحذر وبشدة جميع المواطنين والمقيمين من حالة الطقس في عرفة وأول ايام العيد .. خذوا حذركم من هذه الظاهرة الخطيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية بالكشف عن حالة الطقس المتوقعة ليوم عرفة ويوم عيد الأضحى.

جدير بالذكر أن الأرصاد السعودية كشفت ان حالة الطقس المتوقعة ليوم عرفات، نعرضها لكم في التقرير التالي:

طقس يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك

أوضحت «الأرصاد الجوية» بأن الطقس المعتدل سيكون سائدا في كافة أنحاء البلاد في الصباح الباكر، ولكن سرعان مايتحول إلى الطقس الحار عند دخول وقت النهار على مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وسيكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ولكن الحرارة ستكون شديدة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعند حلول وقت الليل يعود الطقس المعتدل سائدا على كافة أنحاء البلاد.

وحذرت «هيئة الأرصاد» من التعرض المباشر لأشعة الشمس لأنه سيزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن نسبة الرطوبة سترتفع.

نشاط الرياح

وتنشط الرياح على فترات متقطعة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

طقس يوم عرفة في السعودية

أوضحت الأرصاد السعودية بأن طقس يوم عرفة في المملكة العربية السعودية، الموافق الثلاثاء 27 يونيو، سيكون شديد الحرارة.

درجة الحرارة في يوم عرفة على جبل عرفات

ولفتت إلى أن درجة الحرارة المتوقعة على مكة المكرمة وجبل عرفات من 46 إلى 48 درجة مئوية.

نشاط الرياح في يوم عرفة بالسعودية

وكشفت الأرصاد السعودية عن وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية في وقت النهار على مكة المكرمة.

وأشارت إلى أنه ستتواجد أتربة وغبار على بعض المناطق المفتوحة والطرق السريعة، بالإضافة إلى وجود هبات رياح قوية بعد فترة الظهيرة، «بسرعة رياح تتجاوز ال60 كم/س»، على فترات متقطعة.

مرتفع الجوي في يوم عرفة

ولفتت الأرصاد إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يتسبب بهبوط الهواء أسفل منه ويضغط الهواء في طبقات الجو المنخفضة على شكل قبة حرارية مُسببًا ارتفاعًا في درجات الحرارة