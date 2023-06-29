انت الأن تتابع خبر جسر الملك فهد في السعودية يفرض شرط جديد وهام لا يمكن العبور فيه بدونه .. تعرف عليه قبل فوات الاوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عيد الأضحى المبارك اقبل وهذا يؤدي غالبا إلى زيادة السفر والترحال من مكان لآخر وكثر الزحام ؛ لهذا السبب اكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لكافة المسافرين عن طريق جسر الملك فهد في الاتجاهين أهمية حمل جميع الوثائق المطلوبة، والالتزام بالإجراءات والامتثال لتعليمات الجهات العاملة في الجسر.

حيث ان ذلك جاء تزامنًا مع كثافة المسافرين التي يشهدها الجسر في عيد الأضحى المبارك، وهذا قد يساهم في عرقلة الحركة أو تعطيل مسارات العبور، وينتج ذلك ارتداد في الحركة المرورية وتأخير في مدة رحلة السفر.

كما أوضحت المؤسسة أنه يتطلب من جميع المسافرين المواطنين إحضار أصل الهوية الوطنية على ألا تقل صلاحيتها عن ثلاثة أشهر، أو حمل جواز السفر على ألا تقل صلاحيته عن ثلاثة أشهر أيضاً.

أما في حال اصطحاب العمالة المنزلية فيجب حمل الإقامة سارية الصلاحية وجواز السفر ساري الصلاحية واستخراج تأشيرة خروج وعودة، ويكون المرافق هو صاحب العمل أو عائلته، إضافةً إلى وجود تأمين طبي عند القدوم إلى المملكة.

ويتطلب لسفر المقيمين بين المملكتين حمل الإقامة سارية المفعول وجواز السفر على ألا يقل صلاحيته عن ستة أشهر وإصدار تأشيرة خروج وعودة إلكترونياً.

وكذلك يلتزم جميع المسافرين بحمل وثائق المركبة التي تستقلهم في العبور، حيث يتطلب وجود رخصة قيادة سارية الصلاحية لقائد المركبة، وشهادة ملكية المركبة (استمارة) سارية الصلاحية، أو شهادة تفويض من المالك الأصلي للمركبة مصدقة من الجهات المختصة.

كما حثت المؤسسة على التأمين المسبق على المركبة لتفادي الانتظار، إضافة إلى الاستفادة من خدمات الدفع الإلكترونية المقدمة عبر تطبيق "جسر" الذي يوفر حلولا رقمية عبر بوابات إلكترونية متكاملة وتلقائية التشغيل، تمنح المسافرين القدرة على الدفع وعبور بوابات الرسوم في الجانبين بسهولة وسلاسة دون الحاجة إلى التوقف للسداد النقدي