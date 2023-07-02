انت الأن تتابع خبر الجوازات السعودية تصدر قرار صادم بإلغاء تأشيرة الزيارة العائلية وإجراءات جديدة .. تعرف عليها فورا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الادارة العامة للجوازات في السعودية بيانًا اصدرت توضيح يتعلق بالتمديد في تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة من خلال منصة "أبشر".

ووضحت الجوازات على أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات المتعلقة بالتأشيرات والزيارات في المملكة، وعلى الزوار والمقيمين في المملكة الالتزام بشروط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحيتها.

أوضحت المديرية أن عدم الالتزام بهذه الشروط يؤدي إلى إلغاء تأشيرة الزيارة وترحيل العائلة فورًا، وهو ما يعد مخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة.

ونصحت المديرية الزوار والمقيمين في المملكة بالالتزام بالضوابط والتعليمات المتعلقة بالتأشيرات والزيارات، وضرورة التأكد من صحة التأشيرة ومدة صلاحيتها قبل السفر، والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لتجنب العقوبات النظامية والتأخير في العودة إلى بلد الأصل.

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه لا يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة عبر منصة "أبشر"، وأن الزائر يجب أن يلتزم بمدة صلاحية التأشيرة الممنوحة له، والمغادرة من المملكة قبل انتهاء صلاحيتها.

وأكدت المديرية على أن الالتزام بالضوابط والتعليمات المتعلقة بالتأشيرات والزيارات يضمن الحفاظ على سلامة وأمن المملكة وتجنب العقوبات النظامية.