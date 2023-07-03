رسميا: أمر ملكي بمنح الجنسية السعودية لهذه الفئة من الوافدين بشكل فوري بدءا من اليوم .. هل أنت منهم؟

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رياض - احمد صلاح - وزارة الداخلية السعودية اعلنت عن عدد من التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر ابرزها ضم المواليد السعوديين خارج المملكة من الفئات التي يجوز منحها تذاكر المرور إلى المملكة.

ووضحت اللائحة؛ المطروحة حالياً للاستطلاع من خلال منصة “استطلاع” التي تتبع المركز الوطني للمنافسة، شكل جواز السفر، وشروط إصدار جواز السفر الخاصة بكافة الأعمار، وكذلك ضوابط إصدارها للمحضون من الأم الأجنبية، والمخالفات التي تعرض المسافر للغرامة والمنع من السفر.

جواز السفر ومدته

أدخلت وزارة الداخلية تعديلات فيما يتعلق بوصفها لشكل ومكونات جواز السفر، حيث ذكرت أنه يتكون من 48 صفحة، ويتكون الغلاف الخارجي من ورق مغلف باللون الأخضر عليه شعار المملكة، ومكتوب عليه عبارة (المملكة العربية السعودية) باللغتين العربية والإنجليزية، وعبارة جواز سفر باللغتين العربية والإنجليزية، وعلامة الجواز الإلكتروني.

وتكون صفحات الجواز تتضمن صفحة المعلومات والصور الشخصية تتضمن رقم الجواز، وصورة شخصية لحامل الجواز، ومعلوماته، وتاريخ إصدار الجواز وانتهائه، ولا يوجد كتابات على هذه الصفحة، أما الصفحة رقم 1 فتحتوي على توقيع صاحب الجواز، والصفحات من رقم 2 إلى رقم 46 للتأشيرات، والصفحة رقم 47 تشمل تعليمات إصدار واستخدام الجواز، والصفحة رقم 48 فيها معلومات النداء.

وذكرت التعديلات أن مدة سريان جواز السفر هي خمس سنوات، ويجوز أن تكون مدة سريانه 10 سنوات لمن يبلغ 21 عاماً فأكثر، وقصرت انتهاء صلاحية جواز السفر بالتاريخ المحدد لانتهائه، مع حذف جملة “أو بامتلاء صفحاته” الموجودة باللائحة الحالية.

شروط إصدار جواز السفر

اشترطت للحصول على جواز السفر أن تكون الخصائص الحيوية لصاحب الطلب مسجلة في نظام الأحوال المدنية، وألا تكون على صاحب الطلب ملاحظات أو قيود أمنية، وأن يكون صاحب الطلب داخل المملكة، وتسجيل صاحب الطلب في منصة أبشر، وتسديد صاحب الطلب لرسوم إصدار الجواز آلياً، والدخول على منصة أبشر من قبل صاحب الطلب والتأشير على التعليمات والتعهدات وإكمال خطوات إصدار الجواز، وإحضار صاحب الطلب لجوازه السابق -في حال التجديد- للتأشير بإلغائه، وأن يكون استلام الجواز الجديد من صاحب الطلب أو من يفوضه.

وتصدر وزارة الخارجية جواز السفر للمواطنين السعوديين الذين لهم إقامة دائمة أو شبه دائمة خارج المملكة استثناء من شرط أن يكون صاحب الطلب داخل المملكة.

ويشترط للحصول على جواز السفر السعودي والتصريح بالسفر لمن هم دون 18 عاماً إضافتهم في سجل الأسرة، وموافقة أحد الأبوين سعوديي الجنسية إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز والتصريح بالسفر بموافقة أحد الإخوة سعوديي الجنسية الذين بلغوا سن 21 عاماً، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام.

ويكون إصدار جواز السفر وتجديده والتصريح بالسفر عن طريق منصة أبشر، ويجوز -عند التعذر- أن يتم ذلك بمراجعة إدارات الجوازات أو الممثليات -بحسب الأحوال- مع إحضار ما يثبت التعذر، وتستكمل الإجراءات حسب التعليمات المنظمة لذلك.

ويجوز لصاحب الطلب تفويض الأشخاص من منصة أبشر لمراجعة إدارة الجوازات وإنهاء إجراءات جواز السفر أو التصريح بالسفر.

شروط سفر المحضون من الأم الأجنبية

حددت التعديلات شروط السماح إصدار الجواز والسفر بالمحضون من الأم الأجنبية، حيث ذكر أنه في حال كانت الحضانة للأم الأجنبية، فيجب لإصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له أن يتضمن صك الحضانة ذلك، أو أن يأذن القاضي به، أو أن توافق وزارة الداخلية على ذلك.