انت الأن تتابع خبر توضيح عاجل من الإدارة العامة للجوازات السعودية بشأن تجديد جواز السفر للعامل .. هل سيتم فرض رسوم جديدة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الإدارة العامة للجوازات السعودية اكدت أهمية التواصل مع سفارة بلد المستفيد في حالة رغبته في تجديد جواز سفر للعامل أن أوشك على الانتهاء.

تجديد الجواز للعامل

ذلك جاء في رد من الجوازات على حسابها “خدمة العملاء”، على استفسار مغرد قال فيه :”السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي عامل هندي سايق في إجازة حاليا، وجواز السفر متبقي فيه شهرين ونصف والنظام يتطلب صلاحية 3 شهور للجواز.. كيف أمدد له الجواز؟”.

وأجابت الجوازات بقولها : “وعليكم السلام، يرجى التواصل مع سفارة بلد المستفيد للإفادة، علماً أنه في حال تم التجديد يتم إجراء نقل المعلومات عبر منصة أبشر التابعة لصاحب العمل. نسعد بك”.

وفي وقت سابق، كشفت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة عن صدور 18 قرارًا إداريًا بإدانة عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج، وذلك حتى 10/ 12/ 1444هـ.

5 عقوبات

وتضمنت القرارات ما يلي:

1 – عقوبة السجن.

2- الغرامة المالية.

3- التشهير.

4- ترحيل الناقلين من المقيمين.

5- منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.

6- المطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل بحكم قضائي.

العقوبات الفورية

وتعمل اللجان الإدارية الموسمية على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بالتقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.