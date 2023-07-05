قرار صادم من السعودية بمنع بيع اسطوانات الغاز للمواطنين بدءا من اليوم لهذا السبب

وذلك وسط التشديدات على العمل باللائحة الجديدة، مشيرة إلى انتهاء المهلة التي تم وضعها لللمستثمرين من أصحاب محال بيع أسطوانات غاز البترول السائل لتصحيح أوضاعها والتي وصلت إلى 60 يوم، مع الكشف عن أبرز المواد التي تضمنتها تلك اللائحة.

لائحة بيع أسطوانات الغاز الجديدة

تضمنت لائحة بيع أسطوانات الغاز الجديدة لأصحاب المحال ما يلي:

وضع لوحة توضح أسعار أسطوانات الغاز بأنواعها وأحجامها.

وضع لوحة خارجية للمحل وفقًا لاشتراطات اللوحات التجارية.

السماح ببيع الأسطوانات في أماكن بيع ذاتية الخدمة.

السماح ببيعها في أقفاص في الساحات الخارجية.

أن يكون البيع ضمن منطقة مخصصة لهذا النشاط في الأسواق المركزية.

وتضمنت الأخذ في الاعتبار بضرورة عدم تسبب المظهر العام لأقفاص البيع في التشوه البصري، مع دورية نظافة تلك الأسطوانات، وإزالة أي طبقات من الأوساخ المتراكمة التي يصعب تنظيفها، بالإضافة إلى تظليل مكان تخزين أسطوانات الغاز المُعبأة بواسطة مواد مقاومة للحريق.

بدء تطبيق اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز في السعودية| والأسعار الحالية

والأسعار الحالية للأسطوانات

جدير بالذكر أنه سعر أسطوانة الغاز الفارغة العادية دون منظم يبلغ 150 ريال سعودي، لترتفع لسعر 170 ريال للعادية، أم في حالة بيع المُعبأة فيتراوح سعرها من 200 إلى 400 ريال، كما هو موضح في الصورة التالية: