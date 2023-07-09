انت الأن تتابع خبر السعودية تصدر قرار جديد وهام يتعلق برسوم عبور جسر الملك .. هل سيتم مضاعفتها؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اعلن عن خبر هام بشأن دفع رسوم عبور جسر الملك فهد الكترونيا بدون الحاجة إلى الانتظار فى الطوابير وحدث التكدسات والزحام أمام بوابات الجسر.

وهذا الذي يؤدي إلى تعطل سير السفر من المملكة إلى البحرين والعكس، حيث ان ذلك الجسر يعتبر النقطة الواصلة والأهم بين دولة البحرين والسعودية والذي يبلغ طوله نحو 25 كليو متر ويبلغ عرضه 23,2 متر

وتعد هذه المساحة كافة لسير المركبات دون حدوث أي زحام مروري عليه وتعطل حركة السير، ومن خلال مقالنا سوف نقوم بالتعرف على كيفية دفع رسوم العبور الكترونيا.

خطوات دفع رسوم عبور جسر الملك فهد

لقد أتاحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لكافة المسافرين عبر الجسر إمكانية دفع رسوم العبور إلكترونيا دون الحاجة إلى الانتظار أمام البوابات لدفع الرسوم المقررة للعبور، وتأتي دفع رسوم عبور جسر الملك فهد عبر عدده خدمات لدخول الجسر ولكن أولا لا بد أن تقوم بتنزيل تطبيق جسر واتباع الخطوات الآتية:

أولا خدمة برق:

الدخول إلى تطبيق جسر.

النقر على الصفحة الرئيسية.

النقر على مركباتي.

الضغط على إضافة مركبة.

إدخالك كافة البيانات ومنها تحديد بلد المركبة ونوعها وبياناتها.

شحن رسوم العبور من خلال وسائل الدفع المتاحة.

ومن خلال البيانات السابقة عند عبور المركبة يتم فتح بوابات العبور من خلال التعرف على لوحات المركبة تلقائيا.

ثانيا خدمة يسر:

الدخول إلى تطبيق جسر.

النقر على شراء تذكرة عبور لمرة واحدة.

تسجيل رقم جوال صاحب المركبة.

إدخال بيانات المطلوبة ومنها نوع الرحلة وفئة المركبة.

إتمام عملية الدفع عبر الوسائل المتاحة.

عند عبور المركبة يتم مسح الباركود عند المكان المخصص لفتح بوابة العبور.

ثالثا من خلال خدمة الرمز السريع:

الدخول إلى تطبيق جسر.

النقر على إضافة مبلغ.

إتمام عملية الدفع عبر الوسائل المتاحة.

عند وصول المركبة إلى البوابة يتم مسح الباركود فى المكان المخصص لفتح البوابة.

رابعا خدمة تسهيل:

عليك شراء شريحة تسهيل من بوابات الوصول أو من خلال خدمة العملاء.

قم بإلصاق الشريحة على الزجاج الأمامي للمركبة.

يتم تعبئة الشريحة من محفظة تطبيق جسر.

عند عبور المركبة يتم مسح الملصق المتواجد على الزجاج تلقائيا وإتمام العبور.

شروط عبور جسر الملك فهد

هناك مجموعه من الشروط التي يجب اتباعها لعبور جسر الملك فهد دون حدوث أي عرقلة أثناء العبور، وتتمثل هذه الشروط على النحو التالي:

لا بد أن يتلقى المسافرين لقاح كورونا.

يتم تلقى جرعتين من لقاح كورونا للفئات العمرية من سن 12 إلى 16 عام.

عندما يتم مرور مدة ثمانية اشهر من تلقي الجرعة الثانية يتم أخذ جرعة تنشيطية ثالثة.

مزايا استخدام خدمات الدفع الالكترونية

هناك العديد من المميزات التي تتميز بها خدمات الدفع الالكترونية والتي منها الآتي:

عبور اسرع.

الدفع الكترونيا.

تفعيل الخدمات عبر تطبيق جسر.

بوابات الكترونية تلقائية.

والجدير بالذكر أنه عند عبور جسر الملك فهد لا بد من إخضار كافة الأوراق والمستندات التي تثبت شخصية الشخص الذي يريد العبور والتي منها جواز السفر أو الهوية الوطنية وأن تكون ساري المفعول، إحضار تأشيرة خروج وعودة، إحضار أوراق المركبة ورخصة القيادة سارية كما يتم إحضار شهادة تأمين طبي عند التوجه إلى السعودية وغيرها من الأوراق الرسمية