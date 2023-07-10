انت الأن تتابع خبر رسمياً: السعودية تعلن نزول دعم الضمان الاجتماعي المطور مصحوباً بزيادة كبيرة .. ومفاجأة بشأن مبلغ المضاف بتوجيه ملكي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا زال عطاء الملك مستمر من حيث ان الملايين من مستفيدي دعم الضمان الاجتماعي يأملون بصدور توجيه ملكي كريم بمضاعفة الرواتب خصوصا بعد تداول أخبار عدة تفيد بذلك.

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ان إيداع معاش شهر أغسطس للدفعة 20 سيكون نفس موعد كل شهر، وحسمت قرار مضاعفة الراتب لجميع المستفيدين، فتابعونا للمزيد من التفاصيل.

نزول دعم الضمان الاجتماعي المطور صباح الاثنين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تبكير صرف دعم شهر يوليو للضمان لكي يصرف لكافة مستحقيه قبل عيد الأضحى المبارك، وأكدت على أن الإيداع بدأ من صباح يوم أمس الاثنين الموافق 26 يونيو 2023، ويستمر الصرف حتي يحصل كافة المؤهلين على راتبهم الشهري، وقد حددت الوزارة زيادة برواتب البعض سنوضحها لكم في الفقرة التالية.

زيادة لبعض الفئات من مستفيدي الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد أيضاً على صرف زيادة بمعاش بعض مستفيدي النظام المطور والمحولين من الضمان القديم وذلك بقيمة 550 ريال لعائل الأسرة و 100 ريال سعودي للفرد المستقل، والزيادة قاصرة فقط على من يقوم بالانتقال من الضمان القديم للمطور وليست لكافة المستحقين.

حقيقة مضاعفة الرواتب بتوجيه ملكي

نفت وزارة الموارد البشرية الأخبار المتداولة حول صدور توجيه ملكي كريم أسوة بالعام الماضي بمضاعفة رواتب مستفيدي دعم الضمان الاجتماعي وأكدت على أن الأمر الملكي الصادر في يوليو للعام الماضي كان لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار وليس مكرمة ملكية كما يدعي البعض لأن المكرمة تصرف مرة واحدة فقط في العام خلال شهر رمضان المبارك، ولكن لن تصدر أي أوامر ملكية بصرف دعم إضافي مع راتب شهر يوليو للدفعة 19 للضمان.