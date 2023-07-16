انت الأن تتابع خبر عاجل ورسميا: وزارة التعليم السعودية تعلن خبر هام عن نظام الفصول في العام الدراسي القادم .. هل سيتم الغاء الفصل الثالث؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا زال إلى الآن يتم عرض التقويم الدراسي الجديد على مجلس الوزراء السعودي لأجل المناقشة ويتوقع في الأيام المقبلة أن تتم الموافقة على خطة التقويم الدراسي لعام 1445.

حيث يتم عرضه على موقع وزارة التعليم السعودية، وذلك بمسمى جدول الدراسة للعام الجديد وفقا لما يتم اتخاذه من قبل مجلس الوزراء ووزير التعليم.

جيث يوجد توقعات أن الخطة الدراسية للعام الجديد 1445 سوف تأتي بالعمل على نظام الفصلين ، ولكن الخطة المقدمة تحتوي على ثلاثة فصول وعلى النحو التالي

مواعيد بداية وانتهاء الفصول الدراسية

كما وضعت وزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية جدول مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي الجديد 1445 في كافة الجامعات والمدارس في المملكة السعودية ومن المتوقع أن يكون الجدول كما يلي: ● من المتوقع أن يبدأ الفصل الأول يوم الأحد الموافق 20 من شهر أغسطس 2023، وينتهي الفصل الأول يوم الخميس 16 من شهر نوفمبر 2023. ● بينما الفصل الثاني الدراسي يبدأ يوم الأحد 26 من شهر نوفمبر 2023، وينتهي الفصل الثاني الدراسي يوم الخميس الموافق 22 من شهر فبراير 2024. ● الفصل الثالث الدراسي يبدأ يوم الأحد الموافق 3 من شهر مارس 2024، وينتهي الفصل الدراسي الثالث يوم الإثنين الموافق 10 من شهر يونيو 2024.

مواعيد الإجازات الدراسية للعام الجديد

الإجازات الرسمية جاءت على النحو التالي: ● اليوم الوطني السعودي إجازة الموافق 22 سبتمبر 2023. ● إجازة مطولة نهاية الأسبوع 23 سبتمبر. ● نهاية الفصل الأول يوم 25 نوفمبر 2024. ● إجازة الفصل الثاني الدراسي 6 يناير 2024. ● إجازة وقفة عيد الفطر المبارك يوم 25 أبريل. ● نهاية العام الدراسي يوم 30 يونيو.