انت الأن تتابع خبر عاجل: وزارة المالية السعودية تعلن موعد صرف العوائد السنوية 1444 .. ومفاجأة بشأن قيمتها هذا العام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزارة المالية السعودية تقوم بتوفير العديد من الخدمات إلكترونيا للمواطنين لاجل التسهيل عليهم الوقت والجهد، وتعظ خدمة الاستعلام عن العوائد لكافة المستفيدين حول المملكة ابرز هذه الخدمات.

فقد تم تحديد الموعد المُقرر لصرفها وفي حال مواجهة أي مشكلة يُمكن ان تتواصل بهم عبر الرقم المخصص للوزارة أو التوجه إلى الرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية الخاصة بها

وفرت وزارة المالية السعودية إمكانية الاستعلام عن العوائد بكل سهولة ويُسر وذلك من خلال اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة المالية السعودية.

اختر خانة الخدمات الإلكترونية ثم اختر خدمات الأفراد.

انقر على خانة استعلام عن العوائد السنوية ثم بحث.

سوف تظهر لك كافة التفاصيل.

موعد صرف العوائد

حددت وزارة المالية السعودية موعد صرف العوائد السنوية لعام 1444 لجميع المستفيدين خلال شهر مُحرم القادم وسوف يستمر هذا الصرف حتى آخر شهر جمادى الآخر لكي تُمكن المستفيدين من الحصول عليها وفي حال مواجهة أي مشكلة يُمكنك التواصل عبر الرقم المخصص للوزارة وهو 19990 أو توجه إلى الموقع الرسمي لها.

لكي تتمكن من رفعها لابد من اتباع الآتي:

انتقل مباشرةً إلى رابط وزارة المالية السعودية.

اختر خانة الخدمات الإلكترونية ثم وافق على الشروط والاحكام.

انقر على خانة الانتقال للخدمة ثم اكتب رقم الهوية ثم استعلم.

سوف تظهر لك التفاصيل ثم ارفع مسوغات العوائد ثم وافق عليها.