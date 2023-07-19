انت الأن تتابع خبر السعودية تصدر قرارات صادمة لأول مرة ضد الوافدين من هذه الدول العربية بمضاعفة الرسوم والترحيل .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت عن خطة جديدة لأجل توفير فرص عمل للعاطلين السعوديين، عبر سعودة عدد من المهن ومنع الوافدين من العمل فيها..

حيث كشفت الوزارة في اعلانها الجديد أنها سوف تبدا بتطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (336) الصادر بتاريخ 15 / 6 / 1443هـ، القاضي بفرض مقابل مالي بمبلغ (9,600) ريالٍ سنوياً لكل عامل منزلي إضافي يزيد على (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى تم تطبيقها في تاريخ 21 / 10 / 1443هـ، المتضمنة تحصيل مقابل مالي بمبلغ (9660) ريالاً عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تجاوزت (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم والتي تم استقدامها خلال السنة الأولى من صدور القراروبينت الوزارة أنه يستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح لها بما يشمل ذوي الإعاقة، والأمراض المزمنة، والخطرة، وغيرها من الأمراض، وفقاً لما تقدره اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات