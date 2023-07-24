انت الأن تتابع خبر عاجل: السعودية تصدر قرار صادم بمنع السفر للمواطن والمقيم خارج المملكة لهذا السبب المفاجئ .. هل ستعود الإجراءات الاحترازية ؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية اكدت على أهمية أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول، كي يتمكن المواطن من السفر إلى خارج البلاد.

السفر برخصة قيادة منتهية

حيث ان ذلك جاء في رد من الهيئة، على حسابها الرسمي “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”، على استفسار مغرد بشأن إمكانية السفر لدولة خليجية ورخصة القيادة منتهية.

وأجابت الهيئة بقولها: “يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول حين عبور المنفذ الجمركي، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة”.

إصدار رخصة قيادة لمقيم

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية إصدار هوية مقيم لغير المواطنين أو وثيقة نظامية للإقامة في المملكة، كشرط لإصدار رخصة قيادة مؤقتة.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد قال فيه : “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي استفسار، هل يستطيع الشخص الزائر (زيارة عائلية/ زيارة عمل) الحصول على رخصة مؤقتة، وفي حال حصل عليها هل بالإمكان تفويضه لقيادة سيارة غيره؟”.

وأجاب المرور بقوله: “وعليكم السلام، يلزم هوية مقيم لغير السعودين أو وثيقة نظامية للإقامة في المملكة. شكراً لتواصلك”.