انت الأن تتابع خبر وزارة التعليم السعودية​​​​​​ تعلن تعديل هام في موعد بداية الدراسة 1445 في جميع المدارس .. إليكم الموعد الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جميع الطلبة والطالبات في مختلف المراحل التعليمية يترقبون موعد بدء الدراسة 1445 في السعودية، وذلك لأجل تحضير أساسيات بدء مرحلة دراسية جديدة.

حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن وضع خطة العام الدراسي الجديد ومواعيد بدء ونهاية العام الدراسي، والمقررات في المناهج الدراسية.

حيث تم فتح باب التقديم لمراحل رياض الأطفال والتحويلات بين المدارس لنفس العام، وفي السطور التالية سوف نوضح أبرز المعلومات حول هذا الأمر.

موعد بداية الدراسة 1445 في السعودية

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد بداية الدراسة لعام 1445 والخطة الدراسية لنفس العام وفق نظام الثلاث فصول الدراسية، وجاءت كالتالي:

يبدأ الفصل الدراسي الأول لعام 1445 هجريًا في يوم الأحد الموافق 4 من شهر صفر، ويوافق يوم 20 من شهر أغسطس لعام 2023م، وينتهي يوم الخميس 2 من شهر جماد أول 1445 ه‍، والموافق 16 من شهر نوفمبر لعام 2023 م.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 12 من شهر 12 من شهر جماد أول 1445 ه‍، والموافق 26 من شهر أغسطس لعام 2023 م، وينتهي يوم الخميس الموافق 12 من شهر شعبان 1445 ه‍، والموافق 22 من شهر فبراير 2024 م.

يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد الموافق 22 من شهر شعبان 1445 ه‍، والموافق 3 من شهر مارس لعام 2024 م، وينتهي يوم الاثنين الموافق 4 من شهر ذي الحجة 1445 ه‍، والموافق 10 من شهر يونيو لعام 2024 م.

التقويم الدراسي الجديد 1445

يتبقى حوالي 40 يوم على بداية الفصل الدراسي الأول في جميع المدارس داخل المملكة العربية السعودية، وجاء التقويم الدراسي كالتالي:

عدد الفصول الدراسية 3 فصول.

العام الدراسي يحتوي على 39 أسبوع دراسي.

مدة الفصل الدراسي الواحد 56 يوم.

الفصل الدراسي 13 أسبوع