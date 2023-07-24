انت الأن تتابع خبر السعودية .. قرار برفع رسوم الإقامة ابتداء من اليوم على هذة الفئة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت المملكة العربية السعودية عن اكتمال تطبيق المرحلة الأولى والثانية من قرار فرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، و2 للمقيم بمبلغ 9600 ريال "2560 دولارًا" لكل عامل إضافي سنويًّا.

ويستثنى من هذا القرار الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به مثل حالات الرعاية الطبية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا للضوابط والاشتراطات.

ويطبق القرار على مرحتلين؛ حيث إن المرحلة الأولى طبقت على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين على "4" للسعودي الفرد، وعلى "2" للمقيم، وبدأت المرحلة الثانية اعتبارًا من تاريخ 11 مايو 2023، على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على "4" للسعودي، و"2" للمقيم.

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