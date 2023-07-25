انت الأن تتابع خبر تعديل أسعار الوقود في السعودية مع ارتفاع الأسعار عالمياً .. و أرامكو تعلن عن الأسعار الجديدة (تعرف عليها) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شركة أرامكو السعودية اعلنت عن سعر اللتر الواحد من البنزين وذلك ردا من أرامكو على المواطنين د الذين يودون الحصول على بنزين من خلال الشركة.

فقد زاد السعر العالمي للبنزين، حيث أن أجود الأنواع بنزين 95 حيث وصلت الأسعار إلى الآتي ومتوسط سعر البنزين للتر الواحد في السعودية يساوي 2.14 ريال سعودي، وقد سُجل سعر أقل للتر بشهر مارس الماضي بمبلغ 1.94 ريال، وأعلى سعر سُجل 2.33 ريال سعودي بشهر يونيو الماضي.

وفي الوقت الحالي تم تسجيل متوسط سعر اللتر الواحد للبنزين في العالم 5.79 ريال سعودي، وبالفعل تم تطبيق الأسعار الجديدة بعد تحديث أرامكوا.

كم سعر اللتر بالمملكة العربية السعودية عام 2023

تقوم شركة أرامكو السعودية بعمل تحديث مستمر لأسعار البنزين العالمية، وفيما بعد تقوم كافة محطات البنزين بالدولة السعودية بتطبيق الأسعار المحددة من شركة ارامكوا والتعامل بها، وتؤكد المملكة على حرصها على بيع جميع المحروقات باستمرار، حيث أنها أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير فهى تعتبر ضمن المنتجات الحيوية، ومن المعروف أن رقم البنزين 90، 92، 95، تدل على جودة البنزين العالية، فبنزين 95 هو أحود الأنواع المتاحة والتي تحتوي على شوائب أقل من الأنواع الأخرى، وتتلخص أسعار البنزين الجديدة في المملكة كالآتي

زاد سعر اللتر الواحد بنزين 90 إلى 2.18 ريالاً سعودياً.

أما عن سعر لتر البنزين 95 وصل إلى 2.33 ريالاً سعودياً.

سعر وقود الكيروسين وصل إلى 0.70 ريالاً سعودياً.

وأتى سعر البترول السائل في الوقت الحالي إلى 0.75 ريالاً سعودياً.

أما عن سعر البنزين والديزل زاد إلى 0.52 ريالاً سعودياً.