انت الأن تتابع خبر بشرى كبرى .. زلزال يسيطر على أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت وانخفاض جنوني في الطن الواحد لأول مرة في التاريخ والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ​​​​​​إن أسعار الحديد والأسمنت تعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في قطاع البناء والتشييد في الاسواق المصري، حيث شهدت الاسعار يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو 2023،تراجعًا بشكل جماعي، وهذه الاسعار التي سنعرضها تختلف من يوم لآخر

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

يعد الحديد والأسمنت من أهم المواد الأساسية في قطاع البناء والتشييد، حيث تستخدم في بناء المباني والجسور والطرق والمنشآت العمرانية الأخرى، وتتأثر أسعارهما بشكل كبير بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والبيئية، وتعتبر هذه الأسعار مؤشرًا هامًا لنشاط قطاع البناء والتشييد في البلاد.

تلعب أسعار الحديد والأسمنت دورًا حيويًا في اقتصاد مصر، حيث إن قطاع البناء يعتبر أحد أهم القطاعات المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وترتبط أسعار هذه المواد المؤثرة بشكل كبير في التكاليف الإنشائية وبالتالي تؤثر في التكاليف النهائية للمشاريع العمرانية والإنشائية.

العوامل المؤثرة في أسعار الحديد والأسمنت

تعتبر أسعار الحديد والأسمنت من الأسعار الحساسة التي تتأثر بالعديد من العوامل، من بينها:

1. العرض والطلب

تلعب نسبة العرض والطلب دورًا هامًا في تحديد أسعار الحديد والأسمنت. إذا كانت الكمية المعروضة أكثر من الطلب، فمن المحتمل أن تنخفض الأسعار، وعلى العكس، إذا كان الطلب أكثر من العرض، قد ترتفع الأسعار.

2. الاستقرار السياسي والاقتصادي

تتأثر أسعار الحديد والأسمنت بالاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. فعندما يكون هناك استقرار سياسي واقتصادي، ينعكس ذلك إيجابًا على الاستثمارات ونمو قطاع البناء والتشييد.

3. تكلفة المواد الخام

تعتمد تكلفة إنتاج الحديد والأسمنت بشكل كبير على تكلفة المواد الخام المستخدمة في صناعتهما، مثل خام الحديد والحجر الجيري. وتتأثر تلك التكلفة بالعديد من العوامل البيئية والجغرافية.

4. التطورات التكنولوجية

تلعب التطورات التكنولوجية دورًا هامًا في عمليات إنتاج الحديد والأسمنت، حيث يمكن أن تؤدي التقنيات المتطورة إلى تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف.

التطورات الحالية في أسعار الحديد والأسمنت

في يوم 24 يوليو 2023، سجلت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري تراجعًا بشكل جماعي. وفقًا للبيانات الرسمية، جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر حديد عز اليوم

انخفض سعر طن حديد عز بحوالي 245 جنيهًا، ليسجل حديد عز 37142 جنيها.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

انخفض سعر طن الحديد الاستثماري بحوالي 108 جنيهات، ليسجل سعر الحديد الاستثماري 36723 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بحوالي 59 جنيها، ليسجل الأسمنت الرمادي 1880 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت البورتلاندي

وسجل سعر طن الأسمنت البورتلاندي 1750 جنيهًا.

تأثير تراجع أسعار الحديد والأسمنت على قطاع البناء والتشييد

ترتبط أسعار الحديد والأسمنت ارتباطًا وثيقًا بنشاط قطاع البناء والتشييد في مصر. وبالتالي، يمكن أن يؤثر تراجع أسعار هذه المواد على القطاع بصورة كبيرة، فعندما تكون تكاليف البناء منخفضة، فإنها قد تحفز على زيادة الاستثمارات في المشاريع العمرانية والتشييدية.

توقعات المستقبل لأسعار الحديد والأسمنت في مصر

من المتوقع أن تستمر أسعار الحديد والأسمنت في التقلبات في المستقبل القريب، وذلك نتيجة لتأثير العوامل العديدة التي تؤثر فيها. وللتخفيف من تأثير هذه التقلبات، يمكن للحكومة اتخاذ السياسات الاقتصادية والاستثمارية السليمة التي تدعم قطاع البناء وتشجع على الاستثمار فيه.