انت الأن تتابع خبر رسميا: وزارة التعليم السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن عدد الفصول الدراسية للعام الدراسي القادم .. هل سيلغى الفصل الثالث؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع زيادة تساؤلات التي تثار بين الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء السنة الدراسية الجديد في السعودية، وزارة التعليم في السعودية كشفت عن جدول العام الدراسي لعام 1445، وهذه المقالة تهدف إلى توفير جميع التفاصيل المتعلقة بموعد بدء العام الدراسي الجديد في السعودية، وذلك لأجل مساعدة الطلاب وأولياء الأمور على التحضير لهذا العام الدراسي الجديد.

جدول العام الدراسي 1445

يتكون جدول العام الدراسي 1445 من ثلاثة فصول دراسية، حيث يتم تقسيم العام الدراسي إلى فصلين رئيسيين وفصل صيفي، ويبدأ الفصل الدراسي الأول في يوم 4 صفر 1445 هـ الموافق 20 أغسطس 2023، ويستمر حتى يوم 2 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 16 نوفمبر 2023، وبعدها يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم 12 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 26 نوفمبر 2023، ويستمر حتى يوم 12 شعبان 1445 هـ الموافق 22 فبراير 2024. أما الفصل الدراسي الثالث، فيبدأ في يوم 22 شعبان 1445 هـ الموافق 3 مارس 2024، ويستمر حتى يوم 4 ذي الحجة 1445 هـ الموافق 10 يونيو 2024.

إجازات العام الدراسي الجديد 1445

سيتم منح الطلاب في العام الدراسي الجديد 1445 عدة إجازات وعطلات رسمية. ومن أبرز هذه الإجازات:

إجازة الفصل الدراسي الأول والثاني: تشمل فترة راحة للطلاب والمعلمين في منتصف الفصلين الدراسيين، وتستمر لعدة أيام تحتسب كفترة استراحة وتجديد للطاقة.

إجازة نصف الفصل الدراسي: تأتي في منتصف الفصل الدراسي الثاني، وتعطي الطلاب والمعلمين فترة قصيرة للاسترخاء والتجهيز للفصل الدراسي الثالث.

إجازة العيد الوطني السعودي: تحتفل المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني في أواخر سبتمبر، وتشمل هذه الإجازة أيام عطلة رسمية للطلاب والمعلمين للمشاركة في الاحتفالات والفعاليات.

إجازة عيد التأسيس: تأتي في أواخر سبتمبر أيضًا، وتعطي الطلاب والمعلمين فرصة للاحتفال بتأسيس المملكة العربية السعودية والاستمتاع بأنشطة متنوعة.

إجازة عيد الفطر المبارك: تحتفل المملكة بعيد الفطر المبارك، وتكون هناك إجازة للطلاب والمعلمين للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

بهذا نكون قد استعرضنا جدول العام الدراسي 1445 وموعد بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، ويجب على الطلاب وأولياء الأمور البدء في التحضير لهذا العام الدراسي المهم والاستفادة من الإجازات والفرص التعليمية التي ستكون متاحة، وسنضع الجهود المشتركة للمعلمين والطلاب في تطوير بيئة تعليمية فعالة وناجحة.