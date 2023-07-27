انت الأن تتابع خبر السعودية تصدر قانون يجبر الرجال على تعدد الزوجات لهذه الفئات ويعاقب كل من يخالفه .. هل يشمل الوافدين ؟والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسب ما تم تداوله من مواقع اخبارية ووسائل اعلامية في السعودية فقد قام مؤسس موقع للتوفيق بين الزوجين السعودية بتوجيه مطالبة للسلطات باصدار قانون جديد

وهذا القانون الذي وضعه هو معاقبة الرجل الذي بإمكانه أن يعدد الزوجات ولديه قدرة مالية وجسدية ولا يعدد وتابع القعيط السعودي الجنسية في حوار له مع قناة روتانا الخليجية:

إن المصلحة العامة توجب على الرجل أن يعدد طالما له القدرة الجسدية والمالية. حيث قال انه لأجل مصلحة المجتمع يجب أن يصدر قانون يعاقب الرجل الذي يستطيع ان يعدد لكنه لايعدد وقال "يوسف القعيط"، أنه لو فرضنا أن 25% من الرجال لديهم أسباب تمنعهم من التعدد ، فماذا عن 75% المتبقيين المقتدرين ، معتبرا أن الرجل الغير معدد هو طاقة مهدرة .

وأضاف أن:" الصفات التي قد تمنع الرجل من التعدد هي عدم القدرة المادية والجسدية ، ضعف الشخصية ".

وتابع :" الرجل المقتدر والغير معدد قصر كل إمكانياته على الحرمة والبيت بينما هو عنده قدرة لفتح أربع بيوت ، وطبعا هذا الكلام ما يعجب النسوان ، ويكرهوني ومع ذلك لدي أربع نساء ".

لو أتيح التعدد للمرأة لتزوجت 10 رجال هاجم "يوسف القعيط"، النساء خلال لقائه في برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، وقال: "النساء ضد التعدد لأنه ليس في صالحهم لكن قسماً بالله لو متاح لهم لعددوا علينا 10 مو 4 لكن الحمد الله إنه جعل الرجال هم اللي يعددون ولذلك ناخذها بيمينا ما ننتظر إذن من أحد أو امرأة تقول عددوا أو لا ".

من هو يوسف القعيط؟ يوسف القعيط هو داعية سعودي الجنسية واسمه بالكامل هو يوسف ابراهيم القعيط، وهو صاحب ومؤسس موقع القعيط للتوفيق بين الزوجين، وكان قد أطلق فكرته للتوفيق الإلكتروني بين الرجل والمرأة من خلال قناته الرسمية عبر منصة يوتيوب، كما قام باطلاق قناة اسمها ايامي 2، ويعمل من خلال هذه القناة على بث كل ما يجمع الرجال، والنساء من أجل الزواج، والقعيط هو رجل مُتعدد الزوجات، حيث أنه متزوج من 4 نساء، ويشجع دائمًا على فكرة التعدد ولكن بشروط محددة للرجل والمرأة.

القعيط ينصح المتزوجات بالمسيار وعادة ما يثير القعيط الجدل بتصريحات المثيرة، والمتناقضة في ذات الوقت، ومؤخرا نشر تغريدة على حسابه في "تويتر"، وجه فيها نصيحة للزوجة التي وصلت علاقتها بزوجها لطريق مسدود والأمور متجهة للطلاق، حيث نصحها بالمسيار قبل اتخاذ قرار الانفصال.

ورأى القعيط أن تستقر الزوجة في بيت أهلها أو في المكان الذي تخطط أن تبقى فيه ويأتيها زوجها حسب ظروفها وظروفه النفسية. وأضاف : "قد يكون هذا مستهجنا من البعض ولكنه أرحم من الطلاق خصوصا في حال وجود أولاد بينهما " .

النساء بحاجة للزواج أكثر من الرجال قال "يوسف القعيط "، أن النساء بحاجة للزواج أكثر من الرجال خاصة في البرد، حيث أشار خلال لقاء سابق في برنامج" سيدتي"، إلى أن الرجال أكثر إقبالا على الزواج من النساء بنسبة 5 إلى 1.

ووجه القعيط حديثه للنساء قائلاً : أنتن الأحوج للزواج خاصة في البرد. وهو ما جعل مذيعة البرنامج "ريم بساطي" تدخل في نوبة ضحك وترد عليه بقولها : "يعني عشان البرد أقوم أتزوج يا أستاذ يوسف".

أما المذيعة "لبنى عبدالعزيز" فقد كان ردها مختلف عن زميلتها حيث اندهشت من تصريح “القعيط” ولم تستوعب كلامه متسائلة: هل وصلنا لهذه الدرجة من سهولة أسباب التعدد.