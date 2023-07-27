انت الأن تتابع خبر السعودية تصدر قرار هام فاجأ الملايين من المقيمين في المملكة بشأن تأشيرة العمل المؤقتة.. تفاصيل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - منصة "قوى" السعودية على إمكانية تغيير تأشيرة عمل مؤقتة، شريطة ألا يكون قد تم استخدام التأشيرة المصدرة من قبل، ثم تعود إلى رصيد المواطن لاستخدامها مرة أخرى.

ومع ذلك، نوهت المنصة إلى أنه لا يجوز نقل تأشيرة العمل المؤقتة إلى منشأة أخرى لنفس المالك. جاء ذلك في رد على سؤال من أحد المواطنين يتساءل عن إمكانية تعديل تأشيرة عمل مؤقتة.

وفيما يتعلق بموعد إصدار رخصة العمل، أجابت منصة "قوى" على سؤال آخر حول متى يجب على الموظف إصدار رخصة العمل، حيث قالت إنه يجب على المنشأة إصدار رخصة العمل للموظف الوافد في أول 90 يومًا بعد دخوله المملكة.