انت الأن تتابع خبر السعودية تعلن عن عقوبة لم يسبق لها مثيل تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة مليون ريال لكل من يرتكب هذه المخالفة من اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اصدر نظام السلامة الإسعافية عقوبة ضخمة وغير مسبوقة تصل إلى السجن لخمس سنوات والغرامة بمبلغ مليون ريال سعودي لكل من قام بالاعتداء في الأماكن العامة على احد مقدمي الخدمات الاسعافية أو مستجيبا أو مكلفا بخدمة اسعافية بالسجن والغرامة.

ووضحت مسودة نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة التي تعمل عليها هيئة الهلال الأحمر السعودي أن النظام هادف إلى رفع مستوى السلامة الإسعافية.

مستلزمات السلامة الإسعافية

ويكفل الحفاظ على سلامة مرتاديها ويحقق سهولة الوصول إلى مستلزمات السلامة الإسعافية ويعزز إسعاف المصابين خلال مدة زمنية قصيرة.

ويحد من المضاعفات الصحية والعبء على النظام الصحي ويسهم في تحسن مخرجات رعاية المرضى وتقليل تكاليفها المالية.

محظورات في الأماكن العامة

ويحظر القيام بأي مما يأتي في الأماكن العامة:

التجمهر حول موقع الحادثة من غير المؤهلين في التعامل مع الحالات الطارئة والعبث في أجهزة ومستلزمات السلامة الإسعافية.

تقديم بلاغ كاذب يستدعي تدخل مقدمي الخدمة الإسعافية، حسب صحيفة