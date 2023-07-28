انت الأن تتابع خبر السعودية تكشف الستار عن تقنية حديثة سيتم استخدامها ضد الوافدين والمقيمين الذين يرتكبون هذه المخالفة الشائعة من اليوم .. لن تصدقوا ما هي ؟والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الادارة العامة لحرس الحدود السعودية اعلنت كشفها التار عن تقنيات جديدة سوف يتم استخدامها لضبط الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وذلك للتصدي لمحاولات أمن الحدود في عبور الحدود إلى اراضي المملكة.

حيث ان ذلك كان في المعرض الذي نفذته المديرية في تبوك لاجل التوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وتتلقى الجهات الأمنية البلاغات من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

ويستعرض المعرض أيضاً جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في حملة "وطن بلا مخالف"، والحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.