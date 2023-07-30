انت الأن تتابع خبر السعودية تصدر قرار هام يتعلق بتأشيرة الخروج والعودة للوافدين .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للجوازات في السعودية، عن إمكانية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج نهائي إلكترونيًا من خلال “منصة أبشر”.

وبينت الجوازات أنه بالإمكان للفرد الذي يمتلك أسرة أو عمالة منزلية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة عن طريق منصة أبشر الإلكترونية دون الذهاب إلى أي مكان.

وأكدت مديرية الجوازات، أنه يتم إلغاء التأشيرة في غضون 90 يومًا من وقت إصدارها وقبل تاريخ العودة الموضح على التأشيرة.

وفي وقت سابق، كشفت المديرية العامة للجوازات عن جاهزيتها من أجل استقبالات الحالات الطارئة والإنسانية عبر كافة فروع الجوازات والمنافذ الدولة، وكان ذلك أثناء تحديث منصة أبشر يوم 21 يوليو 2023.

وأشارت إلى أنه لابد من فحص الجواز السابق بعد تجديده عبر منصة أبشر ودون الحصول على موعد مسبقًا.