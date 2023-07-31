انت الأن تتابع خبر عاجل: السعودية تصدر قرار صارم ضد العمالة الوافدة وتمنعم من بيع وشراء هذه المنتجات من اليوم .. وعقوبات مالية على المخالفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت أمانة محافظة جدة في السعودية بمشاركة الجهات المعنية، موقع كان يستخدم لتخزين وإنتاج منتجات ” التبغ ” مجهولة المصدر يتبع عمالة بحي السلامة.

حملات ميدانية حيث ان ذلك جاء من خلال الحملات الميدانية التي تقوم بها الأمانة تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية .

وبينت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من رصد موقع بحي “السلامة” لتصنيع المعسل باستخدام مواد منتهية الصلاحية مجهولة المصدر.

وأشارت إلى أنه جرى مصادرة 10 أطنان من “الجراك” كما عُثر في الموقع على 11.000 من السجائر , وتم مصادرتها من قبل الجهة المعنية.

إتخاذ الإجراءات: وأضافت أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.