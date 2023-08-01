كارثة تهز المملكة لأول مرة .. راقصات عاريات في السعودية ينافسون اشهر راقصات العالم العربي.. اتفرج

أظهرت لقطات مصورة صادمة مشاركة راقصات شبه عاريات بحفل غنائي في المملكة العربية السعودية قبل أيام، باسم مهرجان “شتاء جازان”.

وأغضب اللقطات بشدة انتشار هذه المهرجانات في بلاد الحرمين، وكتب مغردون أن بلادهم أطهر بقعة على الأرض.

وقال هؤلاء إنه “ليس مقبولًا إقامة حفلات غير أخلاقية تشارك فيها فتيات شبه عاريات”.

وافتتح مهرجان شتاء جازان قبل أيام برعاية أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبد العزيز، وتستمر فعالياته لأسبوعين.

وتقام خلالها حفلات غنائية وعروض للرقص.

وقال موقع 19FortyFive الأمريكي إن ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان يمارس دكتاتورية خبيثة بتغيير ثقافة البلد الخليجي من خلال حفلات الرقص.

وأكد الموقع الشهير في تقرير إن هذه المحاولات سببت صدمة لدى السعوديين، لأن المملكة لا تبدو كالبلد الذي عاش فيه أجدادهم أو آبائهم.

وقال إن ابن سلمان يدير المملكة نحو انفصال كبير عن الثقافة الأساسية الإسلامية.

وأشار إلى أن الأمر الأكثر خطورة أن السعودية هي الوصي على أقدس الأماكن الإسلامية في مكة والمدينة.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن الحكومة السعودية تراهن على مهرجانات الموسيقى والرقص والاختلاط بين الجنسين في هذه المملكة الإسلامية المحافظة.

وذكرت الصحيفة أن الرياض تسعى لأن تمنح هذه المهرجانات الشباب السعودي منفذاً للترفيه، لتساهم بهدم الأعراف الاجتماعية الراسخة.

وبينت أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يسعى إلى عقد اجتماعي جديد.

وأوضحت أنه يمنح به الشباب حريات اجتماعية بالذهاب للسينما والرقص وارتداء ملابس غريبة، مقابل السكوت عن قمع الحريات السياسية وعدم انتقاد الحكومة”.

وقالت الصحيفة إن التغييرات الاجتماعية لا تعالج قضايا حقيقية عميقة، لأنها مصطنعة ومفاجئة للأعراف الاجتماعية، وستصطدم بمجموعة تحديات”.

كما قال موقع “أوراسيا ريفيو” التحليلي إن المملكة العربية السعودية بقيادة ولي عهدها محمد بن سلمان تسير منذ عدة سنوات على طريق التسامح الديني والتحرر الاجتماعي.

وذكر الموقع الشهير إلى أنه ساعد في ذلك تعاون الرياض مع القادة الإنجيليين واليهود.

وأشار إلى أن ابن سلمان حوّل رابطة العالم الإسلامي في السعودية إلى مؤسسة تروّج لمفهومه المبهم عن الاسلام المعتدل.

وتتوالى الأخبار التي تكشف عن توجيهات ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان للترويج للشذوذ الجنسي في محاولة لتحسين صورته وصورة المملكة في الغرب.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن مشجي نادي “نيوكاسل” الذي اشتراه ابن سلمان مؤخرا سيرفعون أعلام المثلية الجنسية في المباراة المقبلة.

كما سيرتدي لاعبو النادي إشارات ملونه تدعم المثلية الجنسية، حيث سيتم رفع هذه الأعلام بجانب علم السعودية.

وأكدت الصحيفة البريطانية واسعة الانتشار أن هذا “يتناقض مع مبادئ وقيم المجتمع السعودي”.

أيضا كشف موقع “Dead Line” العالمي قبل أسابيع قليلة أن عرض المثلية الجنسية في أفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربية السعودية لن يكون عليه أي قيود.

وقال الموقع إنه يمكن للمثليين الحضور والمشاركة في المهرجان الذي تستضيفه مدينة جدة القريبة من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وذكرت مديرة المهرجان Shivani Malhotra إن فكرة المهرجان في السعودية لإقناع الجماهير بقبول الأمر والشعور بالراحة عند مشاهدة الأفلام.

وبينت أن هذا جزء من عمل المهرجان، وقالت إنها مسألة وقت ليحدث هذا التغيير تدريجيًا.

وذكرت المديرة أن الحكومة السعودية مولت المهرجان بميزانية كبيرة لم تعلن عن حجمها.

وبينن أنها تريد تحقيق مكاسب سياسية ومجتمعية لغسل صورتها القمعية.

ونوهت المديرة إلى أن استضافة صانعي الأفلام جاء من أجل بناء نظام ثقافي جديد لسوق السينما في المملكة.

وحل اسم زينة عماد أولا في قائمة الكلمات الأكثر تداولًا في محرك “غوغل” الشهير بعدما قدم لها الفنان المصري محمد حماقي مفاجأة خلال حفله الغنائي في جدة بالسعودية.

وغنت زينة أغنية معه لأول مرة أمام الجمهور، وأشعلا الحفل في سوبر دوم جدة، وهي أكبر قبة في العالم، وسط هتافات حارة من المعجبين.

وافتتح الحفل دي جي العالمي عماد اسكندراني، ثم صعد حماقي المسرح وقدم لجمهوره مجموعة من أرقى أغانيه في جدة.

وأعلن تبنيه ودعمه الكامل للمغنية عماد التي رافقت المسرح ووعد الجمهور بتقديم دويتو معها.

وعقب الحفل، غردت عماد بقولها: “طيب تدروا اني طلعت عالمسرح مع حماقي وغنينا الميدلي ؟ وتدروا انه وعدني باغنية دويتو انا وياه ؟”.

من هي زينة عماد؟

زينة عماد ، من مواليد السعودية عام 1998، فازت قبل أيام بالمركز الأول في جائزة الموسيقى من وزارة الثقافة السعودية.

وهي جائزة تكافئ الموسيقيين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا. وهنأها العديد من الفنانين والمشاهير بهذه الجائزة المرموقة التي تقدمها الوزارة كل عام.

زينة من المواهب السعودية الشابة التي لاقت نجاحات كبيرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدت زينة عماد لأب سعودي وأم سعودية وتحمل الجنسية السعودية.

تعرف بأنها هي فنانة ومغنية سعودية شابة وجميلة ومشرقة بصوت جميل ورائع.

لها عديد المتابعين وسط إعجاب لجمال صوتها الساحر والعذب وتبلغ من العمر 22 عاما.

وأظهر مقطع فيديو نشره سائق سعودي مشاهد صادمة لمدى غرق حي في جدة غرب السعودية بالفساد الأخلاقي والمخدرات وشراء الأسلحة والمشروبات الكحولية.

وشارك السائق المقطع الذي حظي بتداول واسع من مغردي مواقع التواصل، وهو يسير في حي (كليو 8) في جدة بسيارته.

ويرصد مجموعة شباب برفقة فتاة في جدة ويقول السائق: (3 أشخاص مع وحدة، وهنا يبيعو السلاح، وهنا الدعارة والمخدرات والمسكرات بجميع أنواعها).

وقال: “حي كيلو 8 تشهد فوضى كبيرة وخرجت عن السيطرة، والاتفاق علني في الشارع بين الفتيات والشباب”.

أظهر مقطع مصور نشره نشطاء بشكل واسع شخص يحاول التحرش في فتاة أمام مركز تجاري في مدينة جدة السعودية التي باتت تؤرقه هذه معدلات الظاهرة المشينة.

وتعرض المشاهد شابًا يسير بين السيارات صوب امرأة منقبة ثم محاولته التحرش بها ومضايقتها.

ويتضح أن الشاب يغادر المكان عقب نقاش بينه وبينها ورفضها التحرش .

وأطلق مغردون وسم #المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي، على اسم الشخص الذي قيل إنه ظهر في المقطع وأقدم على الفعل المشين.

ودعا هؤلاء الأمن السعودي للقبض عليه وإيقاع أشد العقوبات حتى يكون عبرة لغيره لوقف ظاهرة التحرش .

واحتل وسم “متحرش الطائف” قائمة الأكثر تداولًا “التريند” في جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتداول نشطاء مقطع لسعودي “له لحية” يتحرش بفتيات أثناء مرورهم بحديثة في مدينة الطائف السعودية.

المقطع قوبل بغضب واستهجان شديدين لدى نشطاء التواصل الاجتماعي في السعودية ، الذين دشنوا وسم “متحرش الطائف”.

وغرد العشرات على المقطع للتعبير عن رفضهم لما ظهر فيه من خروج عن النص، وإصراره على اعتراض الفتيات.

ويظهر في المقطع أن فتاة صورت الموقف في سبيل التخلص من مضايقات السعودي، في خطوة وصفت بأنها جريئة.

وعبر أحد النشطاء ويدعى “الزاير” عن رفضه للموقف قائلا: ” سايكو كبر ابوهم ويتحرش وين عقله”

وكتب ناشط سعودي: “يوه يالفشيلة ولحية يارب لاتبتلينا”.

ورجح آخر أن الشخص في الفيديو “مريض نفسي”.

وذكر ثالث: “والله شكله مريض.. مستحيل شخص عاقل يقول لبنات ابي اسولف”.

وشاركت وزارة الداخلية السعودية مقطعًا مصورًا يظهر تلفظ شاب على فتاتين بمكان عام بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء ونشره على حسابه.

وجاء في المقطع أنه وإشارة للمقطع المتداول، حددت شرطة الخبر هوية الشاب وقبضت عليه وهو مواطن في العقد الثاني من العمر”.

وأشارت إلى أنه جرى إيقافه صاحب فعل التحرش واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته لفرع النيابة العامة في السعودية .

وكشف تقرير محلي عن أن ظاهرة التحرش من قبل شبان بفتيات بالسعودية بازدياد كبير، وسط صمت مطبق من السلطات.

وعزا التقرير الصمت الرسمي على مثل هذه الظواهر الغربية إلى سعي السلطات إلى تحويل المملكة لدولة أوروبية.

وذكر أن التحرش كان محرمًا ومحاربًا من الدولة السعودية قبل سنوات قليلة فقط.

وشارك مقطع فيديو لشاب سعودي يعتدي على فتاة دون سبب بمحافظة حفر الباطن في جدة .

ويظهر في المقطع شاب يعتدي على فتاة ما تسبب بجدل واسع وغضب.

مصدر أمني قال إن النائب العام أصدر قرارًا بالقبض على الشاب.

وسبق ذلك، نشر مقطع فيديو يظهر عسكريان سعوديان أثناء ضرب طفل بميدان عام، بشكل مروّع.

واحتشد جمع غفير حول العساكر الذين أبرحوا الطفل ضربًا شديدًا، وزجوه بداخل مركبتهم العسكرية.

وقال نشطاء إن العساكر ضربوا الطفل بعد ورود إحدى الشكاوى من الفتيات السعوديات.

وقبضت شرطة منطقة الرياض على فتاة ظهرت بمقطع تتحرش بطفلة بشكل صادم في السعودية .

وقالت الشرطة إن الفتاة وثقت المقطع ونشرته عبر حسابها، مشيرًا إلى أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هويتها والقبض عليها.

وبينت أن الفتاة في عقدها الثاني من العمر ما يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية .

وأشارت الشرطة إلى أنه جرى إيقافها واتخذت بحقها كافة إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالتها لفرع النيابة العامة المختص.

المقطع الذي انتشر بشكل واسع دفع مغردين لتدشين هاشتاغ #اقبضوعلىالمتحرشه_انجل يطالب بسرعة التحرك لإنقاذ طفلة من إساءة أختها.

وأكد نشطاء أن الفتاة عمدت لتصوير أختها بمقاطع بثتها عبر حساباتها وهي تتحرش بها.

بينما كانت الطفلة تتوسلها وهي تبكي لتدعها وشأنها في جدة .

وظاهرة التحرش بالفتيات في الأماكن السعودية العامة باتت شبه يومية، وفق التقرير.

وتشهد المملكة منذ وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحكم 2017 سلسلة تغيرات اجتماعية.

فقد سمح ببناء دور السينما وإقامة المهرجانات والحفلات الغنائية الصاخبة والاختلاط فيها.

فيما كان كل ذلك محرما ومحاربا من قبل الدولة قبل سنوات قليلة فقط.

وافتتح في المملكة سلسلة نوادي ليلية إلى جانب أول معهد لتدريس الموسيقى.

وأطلق مغردون في السعودية هاشتاغ #ديسكو في جده الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاقات انتشارًا حاصدًا أكثر من 37 ألف تغريدة.

كما غابت المراقبة الحكومية ممثلة بـ”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” عن ضبط مظاهر الآداب العامة في المملكة منذ قدوم بن سلمان 2017.