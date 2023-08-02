انت الأن تتابع خبر أمر ملكي جديد أسعد الجميع بمنح هذه الفئات من الوافدين الجنسية السعودية بدون رسوم بدءا من 1 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الجنسية السعودية هي أحد اكبر ما يحلم به الوافدون إلى المملكة خصوصا بعد أن قام الديوان الملكي باصدار قرار يخص منح الجنسية السعودية، لكافة المولودين في المملكة.

وهذه الفئة من المؤهلين للحصول على الجنسية لعام 2023 في السعودية يشملون التالي:

1- من كانت تابعيته عثمانية سنة 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.

2 - الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية والمقيمون فيها عام 1332_1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 22 / 3 / 1345 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

3ـ - من كان من غير الرعايا العثمانيين مقيما في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332هـ 1914م وحافظ على إقامته فيها إلى 22 / 3 / 1345 ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ. كما أوضح هذا المرسوم تعديل جديداً على منح هذا الجنسية المشرعه في بداية هذا العام 2023 ، لمن تتحقق فيهم هذه الشروط. وينص المرسوم على " تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية عبر “إحلال عبارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء” الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على اقتراح وزير الداخلية، محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.

هذا وقد كانت المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية كانت تنص قبل التعديل على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية، لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة”.

ومنح الجنسية السعودية في حالات منها أبناء من أم سعودية يجوز الحصول على الجنسية السعودية لمن يحملون هذا الشروط:

أن يكون عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية :

1- قد بلغ سن الرشد

2- اكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية.

3- سليم العقل والجسم.

4- حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة أشهر.

5- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أ جنبية وأب مجهول، أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، ومن الشروط أن يجيد اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة.

المستندات الواجب تقديمها: جواز سفره أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز،

وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.

وكانت السعودية أقرت، في مايو/أيار 2019، نظام الإقامة المميزة ضمن رؤية ا لمملكة 2030، الذي يمنح المستفيد عدداً من المزايا مقابل رسوم تدفع مرة واحدة للحصول على إقامة دائمة، أو سنوياً مقابل الحصول على إقامة مؤقتة مع المزايا ذاتها. وفي نوفمبر 2021،صدرت موافقة على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

وجاء ذلك، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.

وتعتزم المملكة منح التجنيس لعدد 300 جنسية سعودية بشكل سنوي تجنيس المبدعين في السعودية يعتمد على عدة إجراءات للتجنيس والتي يتم التعامل بها في المملكة ، وهي كالتالي: يتم تقييد طلب التجنيس ضمن سجل يطلق عليه ” قيد الوارد التسلسلي ” مع ضرورة منح كل طالب رقم لقيمته بالتاريخ يتم ملء النموذج الخاص بطلب التجنيس بالكامل مع التوقيع عليه من قبل صاحب الطلب وقت تقديمه مع ارفاق الصورة الشخصية وتوثيقه بختم من الادارة المختصة