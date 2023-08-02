انت الأن تتابع خبر عاجل: السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة بتقليص عدد أيام تأشيرة العمرة لأقل من 90 يوما .. وهذه المدة الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزارة الحج والعمرة السعودية كشفت عن حقيقة تقليص عدد أيام تأشيرة العمرة من 90 يوماً إلى أقل من شهر وذلك في ردها على استفسار أحد المغردين في حساب "العناية بالمستفيدين" على "تويتر"، والذي وضحت ان مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا.

وكان استفسار أحد المغردين قائلا: "هل صحيح تم تقليص عداد الايام من 90 يوم الى اقل من شهر؟".

بينما سمحت وزارة الحج والعمرة بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، الحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة بالإضافة إلى إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة ، وإلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.

وأكدت وزارة الحج أنها تبذل قصارى جهدها لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

وأكدت الوزارة أن مدة العمرة كما هي 90 يوماً لم تتقلص وتتمنى للمعتمرين الاستمتاع بعمرتهم