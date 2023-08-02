انت الأن تتابع خبر رسميا: السعودية تصدر قرار صادم بمنع العمالة الوافدة من العمل بدون هذه الشروط والخطوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المملكة العربية السعودية تضع دائما شروط لا يمكنك العمل بدونها حيث سنعرض لكم اليوم خطوات لإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة في المنشأة.

وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من إصدار رخص العمل للعمالة الوافدة في المنشأة.

* الخطوات:

1 – سجل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية.

2 – اختر خدمة “إصدار رخصة عمل”.

3 – اختر العمالة التي ستقوم بإصدار أو تجديد الرخصة لهم.

4 – يحسب النظام المقابل المالي، ومن ثم انقر على “إرسال”.

5 – يرسل النظام رقم سداد إلى نظام سداد، ويتم إضافة الطلب وتكون حالة الطلب “قيد السداد”.

6 – سدد المبلغ المطلوب بناء على رقم السداد، ويصلك إشعار، ويبلغ “سداد” النظام بسداد المبلغ الخاص برقم السداد.

7 – يرسل النظام رخص العمل إلى مركز المعلومات الوطني.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 19911″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.