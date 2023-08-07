انت الأن تتابع خبر الأمانة العامة السعودية تكشف حقيقة عودة الهدد في جدة 1445 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الأمانة العامة في المملكة العربية السعودية، ما تتردد خلال الساعات القليلة الماضية، حول عودة الهدد في جدة بالعام الهجري الجديد 1445، خلال الفترة القادمة.

الهدد في جدة:

وكانت الأمانة العامة، قد قامت بعدد من أعمال الهدم في مدينة جدة السعودية، للعديد من الأبنية السكنية والأحياء الجديدة والمناطق السكنية العشوائية، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى الخدمات التعليمية، والطبية، والاجتماعية؛ في خطوة لتوفير حياة كريمة لكافة الموطنين

حقيقة عودة الهدد في جدة 1445:

في هذا السياق أكدت الأمانة العامة أن أعملت الهدم قد توقفت بالفعل وذلك في المناطق والأحياء الغير منظمة والبنية على أسس عشوائية، والتي تعاني من الخدمات والمرافق الأساسية لحياة آدمية، مشيرة إلي أن ما يتم تتداوله في عودة الهدد في جدة 1445 هو مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة وأنها من بين الشائعات التي تدعو إلي أثارة البلبلة في نفوس مواطني مدينة جدة السعودية.

أسباب عودة الهدد في جدة 1445:

وحدت الأمانة الأسباب التي تدعو السلطات المختصة القيام التي تودي إلي عودة الهدد في جدة 1445:

1- تنظيم الأحياء العشوائية التي ليس بها الخدمات الأساسية والضرورية للسكان.

2- ترتيب الشوارع الرئيسية في الأحياء الجديدة، بالإضافة إلي إعادة بناء الطرقات داخل هذه الأحياء.

3- تطوير المناطق العشوائية التي تعاني من نقص كامل الخدمات ودعمها بالاحتياجات الضرورية مثل الكهرباء والإنترنت، الصرف الصحي والماء.

4- هدم وإعادة بناء الأحياء الجديد العشوائيات والتي تعاني من نقص للكهرباء والمياه والصرف الصحي في كافة المدينة وذلك بالارتقاء بالمستوى المعيشي لسكانها، والقضاء على انتشار الأمراض والأوبئة ونقص المدارس وتوفير فرص العمل

5- هدم الأبنية التي تم بنائها على أسس غير صحيح حيث أنها منشآت ضعيفة من ناحية البناء وبشكل عشوائي يهدد حياة السكان.