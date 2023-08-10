رابط استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة 1445 بالسعودية

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رياض - احمد صلاح - تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بالكشف عن موظف وافد برقم الإقامة 1445، وهي تعتبر واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تقدم من خلال الحكومة التي تعمل على توفير الوقت والجهد، والعمل على تيسير كل الإجراءات القانونية بسرعة.

خطوات الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة 1445

ويستطيع صاحب العمل أن يستعلم عن الوافد عن طريق رقم الهوية، ويجب عليك أن يتم اتباع الخطوات الآتية:

عليك أن تدخل على موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عليك أن تختار استعلام عن موظف غير سعودي.

ادخل المعلومات التي تخص الموظف في المربعات المخصصة لها وهي “رقم جواز السفر ورقم الإقامة ورقم الحدود”.

وبعدها اكتب رمز التحقق المرئي الذي يوجد أمامك على الشاشة.

اضغط على كلمة بحث.

وسيتم تحويلك للصفحة الخاصة بمعلومات الموظف الوفد.

الاستعلام عن موظف برقم الإقامة

ومن الممكن الاستعلام عن موظف وافد من خلال رقم الإقامة عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

ادخل على وزارة الموارد البشرية.

سجل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.

ضع رقم الإقامة الخاص بالموظف.

انقر على الاستعلام برقم الإقامة ومدة الإقامة أو فترة الإقامة.

انقر على رمز الإقامة.

ضع الجنسية الخاصة بالوافد أو الموظف.

وبعدها ضع رمز التحقق.

انقر على بحث.

طريقة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

وتوجد العديد من الطرق الخاصة بالاستعلام عن الخدمات الخاصة بمكتب العمل، ويريد الجميع معرفتها بشكل مستمر وتأتي كما يلي: