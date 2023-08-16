انت الأن تتابع خبر بعد بدء الدراسة في السعودية.. الصحة تحدد عدد ساعات النوم الطبيعية للطلاب والطالبات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الصحة بالكشف عن عدد ساعات النوم الطبيعية لكل الطلاب والطالبات بالتزامن مع بدء الدراسة في المملكة العربية السعودية، وتم التوضيح لكل الآباء والأبناء عدد ساعات النوم اللازمة لكل المراحل سواء الابتدائية أو المتوسطة وأخيراً الثانوية.

عدد ساعات النوم الطبيعية لكل الطلابوأكدت وزارة الصحة من خلال حسابها على منصتها التوعوية “عش بصحة” على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إن عدد ساعات النوم الطبيعية لكل الطلبة والطالبات في المرحلة الابتدائية تكون ما بين 9 لـ 11 ساعة، وأيضاً لكلاً من المرحلتين الثانوية والمتوسطة ما بين 8 لـ 10 ساعات.

أهمية النوم لكل الطلاب

وتوجد أهمية كبيرة للنوم خاصة كل الطلبة والطالبات، ولابد أن يحافظ الجميع عليه وتأتي أهميته كما يلي:

يعمل على زيادة التحصيل العلمي.

يساعد في نسبة الغياب عن المدرسة.

يعمل على تقليل الإحساس بالنعاس طوال اليوم.

يساعد في التقليل من الاضطرابات الهضمية والغذائية التي ترتبط بتقليل النوم وهي مثل السمنة.

نصائح هامة للنوم المبكر

لابد أن يبتعد الطالب عن تناول المنبهات مثل القهوة والشاي والمشروبات ومشروبات الطاقة بعد تمام الساعة الـ 4 مساءاً.

منع تناول الأكلات الدسمة قبل النوم بشكل مباشر.

الحصول على غفوة وسط النهار لمدة أكثر من نصف ساعة.

لابد أن يتم الانتهاء من كل الواجبات المدرسية قبل أن يأتي الليل حتى لا يضطر الطالب أن يسهر.

ولا يستعمل الطالب الهاتف المحمول أو اللاب توب قبل النوم لأن هذا يؤثر على تنبيه المخ ويخل بكل مواعيد النوم.

يجب أن يؤدي كل التمرينات الرياضية في المساء قبل النوم بشكل مباشر.

لابد أن يخلق بيئة مريحة ودرجة حرارة ملائمة للنوم.

يجب أن تكون جميع الأضواء في الغرفة قليلة حتى تهدئ الأعصاب وتسترخي كل العضلات للاستعداد إلى النوم.