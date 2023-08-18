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رياض - احمد صلاح - قدم سالم الحربي، مختص تقني، نصيحة إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية، من أجل تفادي الأخطاء العشوائية التي تعرض حساب المواطنين للسرقة عبر منصة أبشر، وخلال موقع دوت الخليج سنتعرف على كل ما هو كل جديد.

احذر خطأ شائع يعرض حسابك عبر أبشر للسرقة

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كل ما هو جديد بشأن الأخطاء الشائعة التي تعرض حساب المواطنين عبر أبشر إلى السرقة.

نصح سالم الحربي، مختص تقني، المواطنين في المملكة العربية السعودية، بعدم نشر أي أرقام خاصة بحسابات المستخدمين عبر أبشر لأن ذلك يعرضها للسرقة.

وأضاف، خلال تصريح صحفي له، على أن المواطنين ألا يعطوا أكواد أبشر لأحد مهما كانت الأسباب والدوافع، لأن ذلك يعني أنك قد تفقد حسابك، واستدل بأحد الأشخاص والذي أبلغ عن سرقة حسابه لمجرد أنه أعطى تفاصيل بسيطة خاصة به لآخر

منصة أبشر تحذر من الروابط المزيفة

حذرت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي من الروابط المزيفة، والتي تعرض مستخدمي منصة أبشر إلى السرقة، وأكدت على أن الوصول إلى منصة أبشر من خلال الموقع الرسمي (http://ABSHER.sa) أو عبر التطبيق الرسمي، وذلك لتفادي الوقوع ضحية.

طريقة تغيير كلمة المرور في منصة أبشر

أتاحت منصة أبشر التابعة للمملكة العربية السعودية، من خلال الخطوات التالية من أجل الحصول على طريقة تغيير كلمة المرور في منصة أبشر، إليكم الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الرسمي لـ منصة أبشر.

– كتابة رقم الهوية الوطنية

– إعادة كتابة الرمز المعروض

– الضغط على زر التالي للانتقال إلى الصفحة التالية في منصة أبشر

– أضغط على حسابي

– اخيار تغيير كلمة مرور

– إدخال كلمة السر الحالية في الخانة المخصصة لها بـ منصة أبشر

– ثم ادخال كلمة المرور الجديدة والتأكيد عليها.

– سيصلك رسالة نصية تحتوي على كود التفعيل، الذي يتعين إدخاله في المكان المخصصة له في منصة أبشر .

– بعد ذلك، ستظهر رسالة تؤكد نجاح تغيير كلمة المرور علي منصة أبشر