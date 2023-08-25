انت الأن تتابع خبر ولعت النت .. بالصوت والصورة سما المصري تتحدى أشهر راقصة في مصر فيفي عبده ولعت النت في وصلة رقص جديده في اوضة النوم.. كسحت رهف القنون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سما المصري يتجدد الجدل مع مشاركة الكثير من تفاصيل حياتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتركز ذلك بشكل خاص على حسابيها في إنستغرام ويوتيوب.

في آخر ظهور لها، قامت بنشر مقطع فيديو في غرفة نومها حيث كانت ترقص وتستمتع بسماع أغنية شرقية. كما قامت بتفعيل خاصية البث المباشر أثناء رقصها، وتلقت العديد من التعليقات.

قامت سما المصري بمواجهة العديد من التعليقات السلبية وقررت الرد عليها على الرغم من أنها كانت تُسيء إليها بسبب أفعالها.

طلب أحد المعجبين من سما المصري أن تقوم بتنفيذ بعض الحركات المحددة أثناء رقصها. وعند النهاية، لم تستطع سما المصري رفض طلبه ونفذت ما طُلب منها. وقالت: “الشخص الذي يرغب في أي شيء يطلبه، يا جمهوري العزيز، ولكن لا يمكنني أن أقوم بأشياء خاطئة”.